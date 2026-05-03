Indonesia kêu gọi đoàn kết khu vực tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Chủ Nhật, 13:05, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines, trong hai ngày 7 - 8/5/2026. Indonesia sẽ kêu gọi duy trì sự đoàn kết khu vực để đối phó với khủng hoảng tại Hội nghị cấp cao lần này.

Hội nghị cấp cao ASEAN năm nay được tổ chức với chủ đề "Cùng nhau định hướng tương lai", nơi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á thảo luận về định hướng khu vực trong bối cảnh áp lực toàn cầu. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Tổng thống Prabowo dự kiến ​tham gia một số chương trình nghị sự chính, bao gồm các phiên họp toàn thể và phiên họp kín của các nhà lãnh đạo. Hội nghị cấp cao tập trung vào việc ứng phó với tác động của cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ, cũng như an ninh năng lượng và lương thực ở Đông Nam Á.

indonesia keu goi doan ket khu vuc tai hoi nghi cap cao asean lan thu 48 hinh anh 1
Tổng thống Subianto. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, căng thẳng giữa Iran và Mỹ sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc họp. Các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ ưu tiên phản ứng tập thể đối với cuộc xung đột, vốn đã ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế, năng lượng và an ninh khu vực. Ngoài ra, vấn đề an ninh năng lượng và lương thực ở Đông Nam Á cũng sẽ là trọng tâm trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Tại Hội nghị, Indonesia cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tình đoàn kết khu vực. Chính phủ Indonesia coi sự đoàn kết và phối hợp giữa các quốc gia thành viên ASEAN là những yếu tố quan trọng trong việc đối phó với động thái địa chính trị ngày càng phức tạp.

Philippines cho biết, đã sẵn sàng chào đón các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu. Hơn 10.200 nhân viên an ninh và nguồn lực hậu cần đã được huy động để đảm bảo an ninh cho Hội nghị. Việc triển khai này phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quốc gia và địa phương khi Cebu chuẩn bị đăng cai một trong những cuộc họp ngoại giao quan trọng nhất khu vực.

Lực lượng an ninh cũng đã dự đoán các mối đe dọa có thể xảy ra, bao gồm các nhóm khủng bố địa phương và băng đảng tội phạm, với các biện pháp dự phòng đã được thực hiện và triển khai từ năm ngoái.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về việc trả tự do cho các tù nhân ở Myanmar
Ngọai trưởng Philippines nêu 3 ưu tiên chiến lược đưa ASEAN vượt lên khủng hoảng

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang có tác động đến mọi quốc gia ASEAN và cần hành động tập thể để đối phó với điều này. Philippines với tư cách chủ tịch ASEAN 2026 đang nỗ lực dẫn dắt ASEAN vượt qua khủng hoảng với 3 ưu tiên hành động. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

