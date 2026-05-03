Indonesia kêu gọi đoàn kết khu vực tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Hội nghị cấp cao ASEAN năm nay được tổ chức với chủ đề "Cùng nhau định hướng tương lai", nơi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á thảo luận về định hướng khu vực trong bối cảnh áp lực toàn cầu. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Tổng thống Prabowo dự kiến ​tham gia một số chương trình nghị sự chính, bao gồm các phiên họp toàn thể và phiên họp kín của các nhà lãnh đạo. Hội nghị cấp cao tập trung vào việc ứng phó với tác động của cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ, cũng như an ninh năng lượng và lương thực ở Đông Nam Á.

Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, căng thẳng giữa Iran và Mỹ sẽ là một trong những chủ đề chính trong cuộc họp. Các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ ưu tiên phản ứng tập thể đối với cuộc xung đột, vốn đã ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế, năng lượng và an ninh khu vực. Ngoài ra, vấn đề an ninh năng lượng và lương thực ở Đông Nam Á cũng sẽ là trọng tâm trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Tại Hội nghị, Indonesia cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tình đoàn kết khu vực. Chính phủ Indonesia coi sự đoàn kết và phối hợp giữa các quốc gia thành viên ASEAN là những yếu tố quan trọng trong việc đối phó với động thái địa chính trị ngày càng phức tạp.

Philippines cho biết, đã sẵn sàng chào đón các đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu. Hơn 10.200 nhân viên an ninh và nguồn lực hậu cần đã được huy động để đảm bảo an ninh cho Hội nghị. Việc triển khai này phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quốc gia và địa phương khi Cebu chuẩn bị đăng cai một trong những cuộc họp ngoại giao quan trọng nhất khu vực.

Lực lượng an ninh cũng đã dự đoán các mối đe dọa có thể xảy ra, bao gồm các nhóm khủng bố địa phương và băng đảng tội phạm, với các biện pháp dự phòng đã được thực hiện và triển khai từ năm ngoái.