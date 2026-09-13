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Indonesia tích cực cứu hộ tàu gặp nạn, 130 hành khách vẫn mất tích

Chủ Nhật, 18:50, 13/09/2026
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VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ của Indonesia đã được tăng cường để tìm kiếm các nạn nhân sau khi tàu khách Virgo Transport 8 gặp nạn ở vùng biển Java sáng 13/9. Tính đến 15h chiều 13/9, lực lượng tìm kiếm đã sơ tán an toàn 107 người, 6 người thiệt mạng và 130 người mất tích.

 

Lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết những hành khách đã được sơ tán thành công trong tình trạng an toàn và đang được điều trị y tế, trong khi mọi nỗ lực đang được thực hiện để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

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Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Surabaya điều động máy bay trực thăng và tàu thuyền để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm

Trưởng Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Banjarmasin, ông I Putu Sudayana, cho biết đang tối ưu hóa tất cả các nguồn lực sẵn có trong chiến dịch này. An toàn của nạn nhân là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

"Chúng tôi hy vọng chiến dịch đang được triển khai sớm có thể tìm kiếm được toàn bộ các nạn nhân liên quan đến thảm họa. Thông tin liên quan đến số liệu về nạn nhân vẫn chỉ là thông tin tạm thời. Nguyên nhân của vụ việc cũng như những khuyến nghị, giải pháp sẽ được đưa ra sau khi hoàn tất quá trình điều tra. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước thảm họa đã xảy ra", ông I Putu Sudayana nói.

Lực lượng cứu hộ cũng đang liên tục theo dõi các điều kiện và điều chỉnh hoạt động tìm kiếm theo tình hình thực tế trên biển. Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Surabaya cũng đã điều động máy bay trực thăng và tàu thuyền để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, đồng thời kêu gọi gia đình hành khách và công chúng giữ bình tĩnh, chờ cập nhật thông tin chính thức của cơ quan chức năng.

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Họp báo cập nhật thông tin về vụ tai nạn tàu tại Indonesia

Bộ Giao thông vận tải Indonesia đã thiết lập một trạm điều phối khẩn cấp, kết nối cảng vụ, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn, các đơn vị hàng hải và gia đình hành khách. Các cơ sở y tế ở khu vực cũng được điều động, bố trí y, bác sĩ sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân. Trọng tâm của các hoạt động ưu tiên tiếp theo là tìm kiếm người mất tích; mở rộng khu vực tìm kiếm dựa trên dữ liệu mới nhất; tối ưu hóa lực lượng hải quân và không quân;  đối chiếu dữ liệu hành khách và danh tính nạn nhân.

Tàu Virgo Transport 8 đang trên hành trình từ Đông Java tới Nam Kalimantan thì mất liên lạc vào khoảng 2 giờ sáng nay (13/9) khi đi qua vùng biển Masalembo. Danh sách hành trình ghi nhận 243 người trên tàu, trong đó có 30 thành viên thủy thủ đoàn. Trước đó, tàu được báo gặp thời tiết xấu, tuy nhiên cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận nguyên nhân tai nạn.

Indonesia với hơn 17.000 hòn đảo, phụ thuộc rất nhiều vào tàu, phà như một phương thức vận chuyển chính, với các tuyến đường biển có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận hơn so với đường hàng không. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn an toàn không phải lúc nào cũng được thực thi nghiêm ngặt, dẫn đến tỷ lệ tai nạn tương đối cao.

Xem thêm: Cận cảnh nỗ lực cứu hộ chiếc phà bị cháy ở miền Tây Philippines

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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