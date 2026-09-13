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Indonesia tích cực tìm kiếm tàu chở 243 người mất liên lạc

Chủ Nhật, 11:09, 13/09/2026
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VOV.VN - Ngày 13/9, Indonesia đã phát động chiến dịch tìm kiếm một tàu chở khách với ít nhất 240 người. Con tàu này bị mất liên lạc trong lúc đang di chuyển từ Đông Java đến Nam Kalimantan trên đảo Borneo.

Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia ở Banjarmasin, thủ phủ của tỉnh Nam Kalimantan cho biết đã nhận được báo cáo rằng tàu Virgo Transport 8 gặp sự cố mất liên lạc khi đang trên đường từ thành phố Surabaya đến Banjarmasin. Vị trí cuối cùng được báo cáo là ở Biển Java, cách Cầu cảng tìm kiếm cứu nạn Basirih ở Banjarmasin khoảng 80 hải lý. 

indonesia tich cuc tim kiem tau cho 243 nguoi mat lien lac hinh anh 1
Indonesia tích cực tìm kiếm tàu mất liên lạc chở 243 người (Nguồn: Basarnas)

Giới chức trách cho biết, người điều hành tàu đã báo cáo gặp điều kiện thời tiết xấu. Trưởng Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ hạng A Banjarmasin cho biết hoạt động tìm kiếm sẽ được tiến hành một cách tối ưu, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

Indonesia, một quần đảo gồm 17.000 hòn đảo, phụ thuộc rất nhiều vào tàu, phà như một phương thức vận chuyển chính, với các tuyến đường biển có giá cả phải chăng và dễ tiếp cận hơn so với đường hàng không. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn an toàn không phải lúc nào cũng được thực thi nghiêm ngặt, dẫn đến tỷ lệ tai nạn tương đối cao.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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