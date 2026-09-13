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Philippines tìm thấy nhiều thi thể trong vụ cháy phà ngoài khơi Palawan

Chủ Nhật, 13:09, 13/09/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng Philippines đã tìm thấy thêm nhiều thi thể từ chiếc phà chở khách bị thiêu rụi ngoài khơi tỉnh Palawan xảy ra hôm 9/9, nâng tổng số người thiệt mạng tính đến ngày 12/9 lên 76 người, trong khi vẫn còn 13 người mất tích.

Chiếc phà gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Manila đến thị trấn Coron, thuộc tỉnh Palawan ở phía Tây Nam Philippines. Khi chỉ còn cách điểm đến khoảng 39km, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội. Trong tổng số 132 người có mặt trên phà, hiện mới chỉ có 43 người được cứu sống.

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Hình ảnh chiếc phà MV June Aster bị cháy rụi ngoài khơi Coron, tỉnh Palawan, miền tây Philippines ngày 13/9 (Ảnh: AP)

Tại cảng Borac ở Coron, lực lượng chức năng đã dựng các lều dã chiến để tiếp nhận thi thể nạn nhân được vận chuyển từ hiện trường về đất liền phục vụ công tác nhận dạng. Các hình ảnh do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) cung cấp cho thấy toàn bộ kết cấu phà đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại khung kim loại biến dạng đen kịt.

Hiện nguyên nhân chính thức của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được kết luận. Tuy nhiên, Chuẩn tướng Noemie Cayabyab, Người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines dẫn lời một nhân chứng sống sót cho biết, ngọn lửa có thể đã bùng lên từ khoang chứa hàng sau một tiếng nổ lớn, sau đó nhanh chóng bốc cháy dữ dội và lan rộng do gặp gió mạnh.

Các cơ quan chức năng cũng đang ráo riết truy tìm thuyền trưởng của phà. Người này được cho là đã sống sót nhưng lại không có tên trong danh sách 43 người may mắn được cứu vớt. Một cuộc điều tra đa ngành về an toàn hàng hải và hình sự đã được kích hoạt để làm rõ mọi khía cạnh, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn.

Hiện các đội cứu nạn vẫn đang chạy đua với thời gian, nỗ lực tiếp cận sâu hơn vào các khoang đáy của xác phà để tìm kiếm 13 nạn nhân còn đang mất tích.

Phương Anh/VOV1
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