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Indonesia tiếp tục chính sách làm việc tại nhà, thúc đẩy quá trình số hoá

Thứ Ba, 17:37, 04/08/2026
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VOV.VN - Chính phủ Indonesia tiếp tục gia hạn chính sách làm việc tại nhà (WFH) cho công chức (ASN).

Sau 4 tháng triển khai thực hiện, chính sách được đánh giá là động lực hiện thực hóa bộ máy hành chính nhà nước hiện đại và hiệu quả hơn. Trong tuyên bố đưa ra hôm 3/8, người đứng đầu Cơ quan Truyền thông Chính phủ Indonesia (Bakom), ông Muhammad Qodari cho biết, quy định công chức làm việc tại nhà vào ngày thứ sáu hàng tuần là chất xúc tác quan trọng cho quá trình số hóa chính phủ, hỗ trợ bộ máy hành chính hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn. Chính sách còn thể hiện khả năng quản trị năng động và đáp ứng các yêu cầu thay đổi nhanh chóng trong môi trường chiến lược quốc gia, khu vực và toàn cầu.

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Ông Muhammad Qodari - Người đứng đầu Cơ quan Truyền thông Chính phủ Indonesia. (Ảnh: Văn phòng báo chí Phủ Tổng thống)

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/4, nhằm mục đích chuyển đổi văn hóa làm việc và hỗ trợ các nỗ lực tiết kiệm năng lượng. Tuy vậy sau thời gian triển khai, dựa trên kết quả đánh giá năng lực thể chế trong các cơ quan và hiệu suất của công chức thông qua Mục tiêu hiệu suất nhân viên (SKP), chính phủ ghi nhận tác động tích cực từ chính sách này. Trong đó khẳng định cam kết của chính phủ về việc tiết kiệm năng lượng, cũng như đảm bảo các dịch vụ công hoạt động hiệu quả và năng suất hơn mà không ảnh hưởng đến chất lượng.

Hơn nữa, chính phủ Indonesia cũng cam tiếp tục giám sát Phong trào Văn hóa làm việc mới dựa trên các chỉ số hiệu quả và chất lượng dịch vụ công. Đồng thời kiểm soát việc đi lại công tác một cách chọn lọc và tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng để tiết kiệm hơn, thân thiện với môi trường và có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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