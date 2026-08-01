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Indonesia sản xuất máy bay vận tải thứ 8 cho lực lượng không quân

Thứ Bảy, 20:07, 01/08/2026
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VOV.VN - Không quân Indonesia (TNI AU) vừa tiếp nhận máy bay vận tải hạng nhẹ NC-212i  mang số hiệu A-211, do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không quốc doanh (PTDI) sản xuất.

Đây là chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ thứ 8 được sản xuất trong nước, thuộc chương trình hiện đại hóa khí tài quân sự của chính phủ.

indonesia san xuat may bay van tai thu 8 cho luc luong khong quan hinh anh 1
Không quân Indonesia (TNI AU) tiếp nhận máy bay vận tải hạng nhẹ NC-212i mang số hiệu A-211 hôm 30/7 (Ảnh: Không quân Indonesia)

Giám đốc Trung tâm Thông tin Không quân Indonesia, Chuẩn Đô đốc Nyoman Suadnyana cho biết, máy bay A-211 đã được đưa đến Căn cứ Không quân ở  Malang, Đông Java hôm 30/7 và được biên chế Phi đội Không quân 4 thuộc Nhóm Vận tải I. Đây là máy bay vận tải hạng nhẹ được sản xuất trong nước - một phần trong chương trình hiện đại hóa trang bị quốc phòng, nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Trong tuyên bố chính thức, Tư lệnh Nhóm Vận tải I, Gusti Putu Setia Darma nhấn mạnh, máy bay NC-212i là dòng máy bay vận tải đa nhiệm được lắp ráp trong nước, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như vận chuyển quân và hàng hóa, hỗ trợ gieo mây tạo mưa điều chỉnh thời tiết và lập bản đồ hình ảnh trên không. Máy bay được trang bị động cơ đạt chứng nhận của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA), giúp giảm tiếng ồn, độ rung, đồng thời nâng cao khả năng vận hành ổn định khi bay ở độ cao lớn. Việc bổ sung máy bay vận tải mới sẽ góp phần nâng cao khả năng thực hiện các nhiệm vụ ngày càng đa dạng và phức tạp của Không quân.

Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không quốc doanh, ông Dena Hendriana khẳng định, việc bàn giao máy bay thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quốc phòng của Indonesia. Trước khi bàn giao, máy bay đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu bay vào ngày 9/7 vừa qua. Theo kế hoạch, máy bay NC-212i cuối cùng theo hợp đồng, sẽ được bàn giao vào tháng 10/2027.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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