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Iran bác tin từ chối đề xuất ngừng bắn của Mỹ

Thứ Sáu, 16:06, 24/07/2026
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VOV.VN - Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này từ chối đề xuất ngừng bắn do Iraq chuyển tới từ phía Mỹ, khẳng định đây là thông tin gây hiểu lầm.

Iran ngày 24/7 đã bác bỏ thông tin do báo New York Times đăng tải, cho rằng Tehran từ chối một đề xuất ngừng bắn của Mỹ được Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi chuyển đến. Hãng thông tấn nhà nước IRNA khẳng định đây là thông tin “hoàn toàn mang tính đánh lạc hướng và gây hiểu lầm”.

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Một người phụ nữ đi bộ trên đường phố ở Tehran, Iran, ngày 14/6/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Trước đó, New York Times dẫn lời các quan chức Iran cho biết Tehran không quan tâm đến một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vì đề xuất này không giải quyết vấn đề quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Báo Mỹ không công bố chi tiết các điều khoản của đề xuất.

Trong khi đó, IRNA cho biết đề xuất mà Iraq chuyển tới Iran là một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày, song cũng không nêu thêm nội dung cụ thể của thỏa thuận. Theo IRNA, một quan chức Iran giấu tên khẳng định Tehran luôn coi ngoại giao là một công cụ có giá trị tự thân trong việc giải quyết các bất đồng. Vị quan chức này đồng thời cho rằng nguyên nhân khiến xung đột trong khu vực leo thang hoàn toàn xuất phát từ việc Mỹ không thực hiện các cam kết và vi phạm những nội dung đã được thống nhất trong bản ghi nhớ ký ngày 18/6.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi ngày 23/7 tới Tehran theo lời mời của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Chuyến thăm diễn ra sau khi ông al-Zaidi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào cuối tuần trước.

Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh Tehran không tìm kiếm thêm bất kỳ nỗ lực trung gian nào với Washington.

Cũng trong ngày 23/7, Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu rằng Mỹ chưa sẵn sàng đàm phán một lệnh ngừng bắn mới với Iran. Phát biểu sau nhiều ngày không kích liên tiếp, ông Trump cho rằng Iran “cần thêm những điều tương tự”, hàm ý tiếp tục duy trì sức ép quân sự.

Thông tin về đề xuất ngừng bắn do Iraq chuyển giao hiện mới được các bên đề cập ở mức khái quát, trong khi nội dung cụ thể của đề xuất vẫn chưa được công bố. Iran và Mỹ cũng đưa ra những đánh giá trái ngược về triển vọng nối lại đàm phán trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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