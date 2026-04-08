Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiết lộ lý do Mỹ-Iran đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần

“Như các bạn thấy, nếu Iran từ chối các điều khoản của chúng tôi, những mục tiêu tiếp theo sẽ là các nhà máy điện, cầu cống, cùng toàn bộ hạ tầng dầu khí và năng lượng của họ - những thứ mà họ không thể phòng thủ hiệu quả và cũng không thể tái thiết trong thời gian ngắn. Quá trình đó sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Và chúng tôi đã sẵn sàng cho kịch bản đó. Họ không có khả năng chống đỡ", Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố.

Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có thể làm tê liệt nền kinh tế Iran chỉ trong vài phút. Nhưng ông đã lựa chọn sự kiềm chế. Những mục tiêu này được giữ lại bởi Iran đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn dưới áp lực rất lớn. Rõ ràng, một thỏa thuận vẫn là lựa chọn tốt hơn so với viễn cảnh đang chờ đợi họ".

Người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ cũng nhắc lại những tổn thất nghiêm trọng đối với bộ máy lãnh đạo của Iran, cho rằng nhiều vị trí cấp cao đã bị “loại bỏ một cách có hệ thống” trong chiến dịch quân sự Epic Fury mà Mỹ tiến hành từ ngày 28/2.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine cho biết, trong suốt 38 ngày triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn, các lực lượng Mỹ đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu do Tổng thống Trump đề ra. Ông Caine đồng thời bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận ngừng bắn hiện nay, và nhắc lại quan điểm của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth rằng Washington kỳ vọng Iran sẽ lựa chọn con đường hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, theo ông Caine, cần nhìn nhận rõ rằng lệnh ngừng bắn chỉ mang tính tạm thời. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta phải nói rõ rằng lệnh ngừng bắn chỉ mang tính tạm thời. Quân đội vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng, và nếu được lệnh, chúng tôi có thể nối lại các hoạt động tác chiến với tốc độ và độ chính xác như đã thể hiện trong 38 ngày qua. Dù vậy, chúng tôi hy vọng kịch bản đó sẽ không xảy ra".