Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tiết lộ lý do Mỹ-Iran đạt được lệnh ngừng bắn 2 tuần

Thứ Tư, 21:41, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong cuộc họp báo hôm 8/4 tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump vì họ "hiểu rằng một thỏa thuận tốt hơn nhiều so với số phận đang chờ đợi họ".

“Như các bạn thấy, nếu Iran từ chối các điều khoản của chúng tôi, những mục tiêu tiếp theo sẽ là các nhà máy điện, cầu cống, cùng toàn bộ hạ tầng dầu khí và năng lượng của họ - những thứ mà họ không thể phòng thủ hiệu quả và cũng không thể tái thiết trong thời gian ngắn. Quá trình đó sẽ kéo dài hàng thập kỷ. Và chúng tôi đã sẵn sàng cho kịch bản đó. Họ không có khả năng chống đỡ", Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố.

bo truong chien tranh my tiet lo ly do my-iran dat duoc lenh ngung ban 2 tuan hinh anh 1
Khói bốc lên sau một vụ nổ, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tại Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Ông tiếp tục nhấn mạnh: “Tổng thống Donald Trump hoàn toàn có thể làm tê liệt nền kinh tế Iran chỉ trong vài phút. Nhưng ông đã lựa chọn sự kiềm chế. Những mục tiêu này được giữ lại bởi Iran đã chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn dưới áp lực rất lớn. Rõ ràng, một thỏa thuận vẫn là lựa chọn tốt hơn so với viễn cảnh đang chờ đợi họ".

Người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ cũng nhắc lại những tổn thất nghiêm trọng đối với bộ máy lãnh đạo của Iran, cho rằng nhiều vị trí cấp cao đã bị “loại bỏ một cách có hệ thống” trong chiến dịch quân sự Epic Fury mà Mỹ tiến hành từ ngày 28/2. 

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine cho biết, trong suốt 38 ngày triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn, các lực lượng Mỹ đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu do Tổng thống Trump đề ra. Ông Caine đồng thời bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận ngừng bắn hiện nay, và nhắc lại quan điểm của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth rằng Washington kỳ vọng Iran sẽ lựa chọn con đường hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, theo ông Caine, cần nhìn nhận rõ rằng lệnh ngừng bắn chỉ mang tính tạm thời. Ông nhấn mạnh: "Chúng ta phải nói rõ rằng lệnh ngừng bắn chỉ mang tính tạm thời. Quân đội vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng, và nếu được lệnh, chúng tôi có thể nối lại các hoạt động tác chiến với tốc độ và độ chính xác như đã thể hiện trong 38 ngày qua. Dù vậy, chúng tôi hy vọng kịch bản đó sẽ không xảy ra".

Diệp Thảo/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: iran đàm phán hoà bình mỹ-iran ngừng bắn 2 tuần xung đột trung đông
Tin liên quan

Mỹ tuyên bố tấn công đã hơn 13.000 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Iran
Mỹ tuyên bố tấn công đã hơn 13.000 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Iran

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 8/4, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Mỹ tuyên bố tấn công đã hơn 13.000 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Iran

Mỹ tuyên bố tấn công đã hơn 13.000 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Iran

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 8/4, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran
Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran

VOV.VN - Hôm 8/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đã đạt được một “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran

Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran

VOV.VN - Hôm 8/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đã đạt được một "chiến thắng quân sự mang tính quyết định" tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh
Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là một “thỏa thuận đình chiến mong manh”, trong bối cảnh Washington vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng đàm phán thực chất từ phía Tehran. 

Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh

Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là một "thỏa thuận đình chiến mong manh", trong bối cảnh Washington vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng đàm phán thực chất từ phía Tehran. 

