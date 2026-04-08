Các nước Arab vùng Vịnh kêu gọi hòa bình lâu dài sau lệnh ngừng bắn

Thứ Tư, 21:32, 08/04/2026
VOV.VN - Các quốc gia vùng Vịnh hôm nay (8/4) đã kêu gọi duy trì ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện, sau khi Mỹ và Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, đồng thời kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.

 

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia hoan nghênh lệnh ngừng bắn, ghi nhận các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, đồng thời ủng hộ những nỗ lực của Pakistan nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, giải quyết các vấn đề cốt lõi đã làm suy yếu an ninh khu vực trong nhiều thập kỷ qua. Saudi Arabia nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ eo biển Hormuz thông thoáng cho hoạt động hàng hải theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Trong khi đó, cố vấn Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Anwar Gargash cho biết, nước này đã giành chiến thắng trong cuộc chiến mặc dù đã tìm cách tránh cuộc chiến này, đồng thời khẳng định UAE hiện đã được trang bị tốt hơn để ứng phó trong bối cảnh khu vực phức tạp và định hình các kết quả trong tương lai.

cac nuoc arab vung vinh keu goi hoa binh lau dai sau lenh ngung ban hinh anh 1
Cố vấn Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Anwar Gargash. (Ảnh: Reuters)

Qatar hoan nghênh việc đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách phải bảo vệ an ninh và tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại Oman, các quan chức nhấn mạnh vai trò trung gian hòa giải và ổn định lâu dài, cam kết ủng hộ các nỗ lực hướng tới an ninh khu vực mạnh mẽ và bền vững, đồng thời kêu gọi các cuộc đàm phán nghiêm túc giữa Mỹ và Iran để đạt được hòa bình bền vững.

Bộ Ngoại giao Kuwait ra tuyên bố hoan nghênh lệnh ngừng bắn, ghi nhận những nỗ lực ngoại giao đã giúp ngăn chặn leo thang căng thẳng hơn nữa, tái khẳng định sự ủng hộ đối với các hoạt động hòa giải nhằm lập lại trật tự, cũng như bày tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ dẫn đến một giải pháp toàn diện và bền vững, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Mỹ tuyên bố tấn công đã hơn 13.000 mục tiêu trong chiến dịch quân sự tại Iran

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 8/4, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

VOV.VN - Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 8/4, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

Mỹ tuyên bố "chiến thắng quân sự quyết định" trước Iran

VOV.VN - Hôm 8/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đã đạt được một “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

VOV.VN - Hôm 8/4, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington đã đạt được một “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Phó Tổng thống Mỹ gọi thoả thuận đình chiến với Iran là mong manh

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là một “thỏa thuận đình chiến mong manh”, trong bối cảnh Washington vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng đàm phán thực chất từ phía Tehran. 

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 8/4 cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là một “thỏa thuận đình chiến mong manh”, trong bối cảnh Washington vẫn hoài nghi về mức độ sẵn sàng đàm phán thực chất từ phía Tehran. 

