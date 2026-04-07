Ngành du lịch Indonesia tìm kiếm cơ hội trong khủng hoảng

Ngành du lịch Indonesia nói riêng và du lịch toàn cầu nói chung hiện đang phải đối mặt với tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông. Việc đóng cửa không phận Iran từ ngày 28/2 đến 28/3/2026 đã gây gián đoạn các chuyến bay từ 6 trung tâm hàng không quốc tế lớn, dẫn đến việc hủy khoảng 770 chuyến bay đến Jakarta, Bali và Medan. Tình hình này ước tính sẽ khiến Indonesia mất khoảng 60.000 lượt khách du lịch quốc tế tiềm năng, với khoản thu ngoại hối lên tới khoảng 2,04 nghìn tỷ rupiah. Áp lực lên ngành du lịch cũng đến từ giá năng lượng toàn cầu tăng cao, dẫn đến việc tăng chi phí vận chuyển thông qua việc áp dụng phụ phí nhiên liệu của nhiều hãng hàng không quốc tế và tăng giá vé vận chuyển xuyên biên giới.

Khách du lịch nước ngoài đến Indonesia trong tháng 2/2026, tăng 13,37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để ứng phó với tình hình này, Bộ Du lịch Indonesia đã chuẩn bị một số chiến lược để duy trì mục tiêu đạt 16-17,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế vào năm 2026:

Các chiến lược này bao gồm chuyển hướng thị trường sang Đông Nam Á, Đông Á và các thị trường tầm trung, tăng cường các chiến dịch quảng bá kỹ thuật số quốc tế và tối ưu hóa hợp tác với các hãng hàng không có đường bay thẳng đến châu Âu và châu Mỹ. Chính phủ cũng đang khuyến khích tổ chức các sự kiện xuyên biên giới tại các khu vực biên giới và tăng cường quảng bá du lịch nội địa để duy trì tỷ lệ lấp đầy tại các điểm du lịch trong nước. Theo Bộ trưởng Du lịch Indonesia, trước áp lực toàn cầu, đa dạng hóa thị trường, tăng cường quảng bá và tối ưu hóa du lịch nội địa là chìa khóa để đảm bảo ngành du lịch vẫn là động lực của nền kinh tế quốc gia.

Chính phủ Indonesia đang thúc đẩy một số biện pháp chiến lược như cung cấp các ưu đãi về vé máy bay, chính sách miễn visa, tăng công suất ghế ngồi của các hãng hàng không và tăng cường ngân sách quảng bá du lịch để đảm bảo Indonesia vẫn cạnh tranh được trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Chương trình ưu tiên của Bộ Du lịch Indonesia năm 2026 hướng tới việc tăng cường du lịch chất lượng, an toàn, bền vững và có tác động tích cực đến nền kinh tế địa phương. Một trong những trọng tâm chính là nâng cao an toàn du lịch thông qua đào tạo và cấp chứng chỉ dựa trên năng lực cho hướng dẫn viên du lịch, xây dựng hướng dẫn an toàn điểm đến và lập bản đồ các khu vực du lịch dễ bị thiên tai. Ngoài ra, chính phủ cũng đang tăng cường phát triển hơn 6.200 làng du lịch thông qua việc hướng dẫn cộng đồng, cấp chứng chỉ làng và tăng cường mạng lưới kinh tế dựa trên du lịch địa phương. Du lịch chất lượng sẽ tiếp tục được củng cố thông qua việc duy trì các chương trình: Ẩm thực, Chăm sóc sức khỏe, Sự kiện do Indonesia tổ chức, Phát triển số hóa du lịch Indonesia thông qua chương trình Du lịch 5.0, bắt đầu từ năm 2025.

Cục Thống kê Indonesia (BPS) báo cáo lượng khách du lịch nước ngoài đến Indonesia trong tháng 2/2026, tăng 13,37% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,16 triệu lượt khách. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng hàng năm 68,89% của khách du lịch Trung Quốc, chiếm 150,82 nghìn lượt khách. Trong khi Malaysia vẫn là quốc gia đóng góp hàng đầu với 199,22 nghìn lượt khách, lượng khách Singapore cũng tăng mạnh 21,81%.