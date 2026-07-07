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Indonesia và Singapore tái khẳng định cam kết giữ eo biển Malacca mở và an toàn

Thứ Ba, 11:02, 07/07/2026
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VOV.VN - Indonesia và Singapore ngày 6/7 tái khẳng định cam kết trong việc duy trì sự thông thoáng và an ninh của eo biển Malacca, nhấn mạnh rằng eo biển này vẫn mở cửa cho tất cả những ai cần tiếp cận. Cam kết được đưa ra trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Indonesia và Singapore tại Jakarta, Indonesia.

Trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo Indonesia-Singapore lần thứ 2, Tổng thống Indonesia Prabowo  Subianto cho biết, eo biển Malacca là một tuyến đường thủy chiến lược giáp ranh với một số quốc gia Đông Nam Á và các quốc gia ven biển. Indonesia khẳng định đảm bảo sự thông thoáng của eo biển này đối với hàng hải quốc tế, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

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Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong cuộc gặp tại Jakarta ngày 6/7. Ảnh: VP Báo chí Tổng thống cấp

“Indonesia và Singapore là hai quốc gia giáp eo biển Malacca. Chúng tôi có lợi ích trong việc duy trì eo biển Malacca tự do cho tất cả các bên. Chúng ta phải duy trì an ninh hòa bình vì lợi ích sống còn giữa các quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Malaysia và Thái Lan để đảm bảo tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Eo biển Malacca sẽ luôn mở cửa, an toàn và dễ tiếp cận cho bất kỳ ai. Đây là lập trường kiên định của Indonesia”, Tổng thống Subianto nhấn mạnh.

Theo công ước này, eo biển Malacca đáp ứng các tiêu chí của một eo biển được sử dụng cho hàng hải quốc tế, có nghĩa là chế độ quá cảnh được áp dụng và cấp cho tất cả các tàu và máy bay nước ngoài quyền quá cảnh không bị cản trở, liên tục và nhanh chóng qua và trên eo biển.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho biết, Singapore coi eo biển Malacca ngày càng trở nên chiến lược, đặc biệt là sau khi xung đột bùng phát ở Trung Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho tuyến đường thủy này mở cửa cho vận tải biển quốc tế. Singapore và Indonesia có sự đồng thuận chiến lược về vấn đề này, nhấn mạnh rằng cả hai nước đều có chung lợi ích trong việc duy trì quyền và tự do hàng hải, đồng thời giữ cho các tuyến đường biển thông suốt cho tất cả các nước.

Indonesia và Singapore hôm qua công bố 26 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực chiến lược, bao gồm năng lượng, thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và công nghệ tài chính...

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Hormuz tê liệt, Malacca bị cuốn vào tâm bão năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến các nhà hoạch định chính sách ở châu Á phải đối mặt với những câu hỏi về vấn đề an ninh của các “điểm nghẽn” hàng hải khác, trong đó có cả eo biển Malacca, tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới về thương mại quốc tế.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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