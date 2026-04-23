Indonesia xem xét áp thuế tàu thuyền qua lại eo biển Malacca

Phát biểu trước báo giới ngày 22/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Purbaya Yudhi Sadewa cho biết, Indonesia là quốc gia quần đảo, nằm dọc tuyến đường thương mại hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, nhưng các tàu đi qua eo biển Malacca không phải trả phí. Hơn nữa đề xuất này phù hợp với chỉ thị của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm định vị Indonesia là một nhân tố chủ chốt trong thương mại toàn cầu chứ không phải là một nền kinh tế ngoại vi.

Bộ trưởng Yudhi Sadewa cũng đề cập đến các cuộc thảo luận ở Iran về việc thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz như một mô hình khả thi. Việc thu bất kỳ khoản phí nào cũng cần thông qua sự phối hợp với các nước láng giềng Malaysia và Singapore. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận đề xuất này đang ở giai đoạn đầu và khó có thể thực hiện sớm, do sự phức tạp trong việc đạt được thỏa thuận giữa các quốc gia ven biển và khả năng vấp phải sự phản đối từ các lợi ích vận tải biển toàn cầu.

Trong khi đó, phát biểu tại Tuần lễ Hàng hải Singapore 2026 Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nhấn mạnh, việc tàu thuyền đi lại qua eo biển Malacca và Singapore phải được đảm bảo tự do cho tất cả mọi người. Singapore sẽ không tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng cửa, ngăn chặn hoặc áp đặt thu phí trong khu vực lân cận.