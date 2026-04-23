  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Indonesia xem xét áp thuế tàu thuyền qua lại eo biển Malacca

Thứ Năm, 10:42, 23/04/2026
VOV.VN - Indonesia đang xem xét khả năng áp thuế đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Malacca, nơi Indonesia kiểm soát phần lớn huyết mạch hàng hải quan trọng của thương mại toàn cầu.

Phát biểu trước báo giới ngày 22/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Purbaya Yudhi Sadewa cho biết, Indonesia là quốc gia quần đảo, nằm dọc tuyến đường thương mại hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, nhưng các tàu đi qua eo biển Malacca không phải trả phí. Hơn nữa đề xuất này phù hợp với chỉ thị của Tổng thống Prabowo Subianto nhằm định vị Indonesia là một nhân tố chủ chốt trong thương mại toàn cầu chứ không phải là một nền kinh tế ngoại vi.

indonesia xem xet ap thue tau thuyen qua lai eo bien malacca hinh anh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa. Nguồn: AP

Bộ trưởng Yudhi Sadewa cũng đề cập đến các cuộc thảo luận ở Iran về việc thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz như một mô hình khả thi. Việc thu bất kỳ khoản phí nào cũng cần thông qua sự phối hợp với các nước láng giềng Malaysia và Singapore. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận đề xuất này đang ở giai đoạn đầu và khó có thể thực hiện sớm, do sự phức tạp trong việc đạt được thỏa thuận giữa các quốc gia ven biển và khả năng vấp phải sự phản đối từ các lợi ích vận tải biển toàn cầu.

Trong khi đó, phát biểu tại Tuần lễ Hàng hải Singapore 2026 Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nhấn mạnh, việc tàu thuyền đi lại qua eo biển Malacca và Singapore phải được đảm bảo tự do cho tất cả mọi người. Singapore sẽ không tham gia vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng cửa, ngăn chặn hoặc áp đặt thu phí trong khu vực lân cận.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tin liên quan

Indonesia: Hàng trăm học sinh nghi ngộ độc do Chương trình bữa ăn dinh dưỡng

VOV.VN - Hàng trăm học sinh tại Trung Java, Indonesia nghi ngờ bị ngộ độc thức ăn do Chương trình Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG) hôm 18/4. Hiện cơ quan chức năng tạm thời đóng cửa và phong tỏa đơn vị cung cấp dịch vụ dinh dưỡng (SPPG) tại khu vực để phục vụ điều tra.

Jakarta (Indonesia) soạn thảo quy định đánh thuế xe điện

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Jakarta của Indonesia đang soạn thảo các quy định mới về việc đánh thuế xe điện, sau khi chính phủ trung ương ban hành hướng dẫn cho chính quyền địa phương về thuế xe điện.

Chiến lược 3 năm Indonesia chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu: Liệu có khả thi?

VOV.VN - Chính phủ Indonesia vừa đưa ra một mục tiêu đầy tham vọng: chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu trong vòng 3 năm tới, hướng tới tự chủ năng lượng. Tuy nhiên, với những hạn chế về năng lực lọc dầu, hạ tầng và nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, câu hỏi đặt ra là mục tiêu này liệu có khả thi.

