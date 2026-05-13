Singapore cùng Indonesia và Malaysia duy trì eo biển Malacca mở cửa

Thứ Tư, 17:22, 13/05/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan hoan nghênh sự hợp tác giữa Indonesia, Singapore, Malaysia tại eo biển Malacca, nhấn mạnh những nỗ lực duy trì sự an toàn và thông suốt của tuyến đường thủy này có thể là tấm gương cho các khu vực khác trên thế giới.

Trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Indonesia Sugiono tại Jakarta ngày 12/5, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan nhấn mạnh, 3 quốc gia có thể duy trì eo biển Malacca là những tuyến đường thủy an toàn, thông thoáng trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác được thiết lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), có thể được xem như một ví dụ để áp dụng ở các khu vực khác trên thế giới.

Eo biển Malacca. Ảnh: Dreamstime.

Ông nhấn mạnh việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng tại châu Á, bao gồm cả Đông Nam Á, gây lạm phát do giá năng lượng tăng cao, cũng như một số thách thức cơ bản đối với hệ thống luật lệ quốc tế. Ông Balakrishnan cho biết đã mời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến thăm Đông Nam Á để thấy được sự đa dạng và tiềm năng phát triển to lớn của khu vực. Ông Balakrishnan cho biết chuyến thăm này rất quan trọng để khẳng định tầm quan trọng của hòa bình khu vực, trật tự thế giới dựa trên luật lệ và việc tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

UNCLOS là luật hàng hải có từ nhiều thập kỷ trước, công nhận Indonesia là một quốc gia quần đảo. Văn kiện này cũng duy trì quyền tự do hàng hải, đồng thời tuyên bố rằng bất kỳ khoản phí nào để đi qua đều là bất hợp pháp. Chính phủ Indonesia gần đây cũng khẳng định rõ lập trường về việc tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) giữ cho vùng biển này luôn mở cửa, là không thay đổi.

Tại cuộc gặp song phương, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono và Bộ trưởng Vivian Balakrishnan thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, an ninh lương thực, đầu tư và ổn định khu vực. Ông Sugiono cho biết, một trong những lĩnh vực trọng tâm được thảo luận là hợp tác năng lượng, bao gồm thương mại điện xuyên biên giới và đầu tư vào các dự án năng lượng bền vững. Về an ninh lương thực, hai nước đã nhất trí mở rộng quan hệ đối tác nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, vùng Vịnh chuyển sang quản lý khủng hoảng Hormuz

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang trong 24 giờ qua với các phát biểu cứng rắn từ cả 2 bên, trong khi các nước vùng Vịnh khẩn trương thúc đẩy ngoại giao ngăn khủng hoảng vượt tầm kiểm soát. Tâm điểm hiện nay không còn là hồ sơ hạt nhân mà là an ninh hàng hải và dòng chảy năng lượng tại eo biển Hormuz.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Eo biển Malacca cam kết mở cửa Singapore Malaysia Indonesia an toàn hàng hải
2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sáng 4/5 cho biết, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE cảnh báo khẩn về tên lửa Iran sau khi cáo buộc UAV Iran tấn công tàu chở dầu của họ.

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Sóng gió mới: Iran đổi ý về việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz

VOV.VN - Dư luận đang hy vọng eo biển Hormuz sẽ khai thông hoàn toàn, làm dịu căng thẳng kinh tế thế giới. Nhưng Iran đã bất ngờ tuyên bố đóng cửa lại eo biển này một cách hoàn toàn.

