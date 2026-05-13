Singapore cùng Indonesia và Malaysia duy trì eo biển Malacca mở cửa

Trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Indonesia Sugiono tại Jakarta ngày 12/5, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan nhấn mạnh, 3 quốc gia có thể duy trì eo biển Malacca là những tuyến đường thủy an toàn, thông thoáng trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác được thiết lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), có thể được xem như một ví dụ để áp dụng ở các khu vực khác trên thế giới.

Ông nhấn mạnh việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng tại châu Á, bao gồm cả Đông Nam Á, gây lạm phát do giá năng lượng tăng cao, cũng như một số thách thức cơ bản đối với hệ thống luật lệ quốc tế. Ông Balakrishnan cho biết đã mời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến thăm Đông Nam Á để thấy được sự đa dạng và tiềm năng phát triển to lớn của khu vực. Ông Balakrishnan cho biết chuyến thăm này rất quan trọng để khẳng định tầm quan trọng của hòa bình khu vực, trật tự thế giới dựa trên luật lệ và việc tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

UNCLOS là luật hàng hải có từ nhiều thập kỷ trước, công nhận Indonesia là một quốc gia quần đảo. Văn kiện này cũng duy trì quyền tự do hàng hải, đồng thời tuyên bố rằng bất kỳ khoản phí nào để đi qua đều là bất hợp pháp. Chính phủ Indonesia gần đây cũng khẳng định rõ lập trường về việc tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) giữ cho vùng biển này luôn mở cửa, là không thay đổi.

Tại cuộc gặp song phương, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono và Bộ trưởng Vivian Balakrishnan thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, an ninh lương thực, đầu tư và ổn định khu vực. Ông Sugiono cho biết, một trong những lĩnh vực trọng tâm được thảo luận là hợp tác năng lượng, bao gồm thương mại điện xuyên biên giới và đầu tư vào các dự án năng lượng bền vững. Về an ninh lương thực, hai nước đã nhất trí mở rộng quan hệ đối tác nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.