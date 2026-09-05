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Indonesia xác định nguyên nhân ngộ độc hàng loạt trong bữa ăn trường học

Thứ Bảy, 10:45, 05/09/2026
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VOV.VN - Loạt vụ ngộ độc thực phẩm gần đây đã khiến chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Indonesia bị xem xét kỹ lưỡng trở lại. Nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu những cải cách gần đây đã giải quyết được các vấn đề cốt lõi của chương trình hay chưa?

Hơn 2.000 học sinh và giáo viên đã bị ốm trong các vụ ngộ độc thực phẩm riêng biệt trên khắp Java, Sumatra và Sulawesi trong tuần qua sau khi ăn các bữa ăn được cung cấp thông qua sáng kiến ​​​​quan trọng của chính phủ. Hàng chục người đã phải nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và đau bụng. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (Komnas HAM) kêu gọi cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra “minh bạch, độc lập” về các vụ việc.

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Bảo quản thực phẩm chưa đúng cách và giao bữa ăn muộn là nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc trong bữa ăn dinh dưỡng miễn phí

Người đứng đầu mới của Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia (BGN), ông Sudaryono, người giám sát chương trình bữa ăn miễn phí, mô tả vụ việc là “sự cẩu thả cố ý” của các nhà bếp đã không tuân thủ các quy trình an toàn thực phẩm của cơ quan. 

Thống đốc Đông Java, bà Khofifah Indar Parawansa, cũng nêu ra các nguyên nhân khiến vụ ngộ độc xảy ra gần đây tại Đông Java: “Chúng ta cần tiếp tục cải thiện. Mọi bên liên quan cần tăng cường công tác giám sát và kiểm tra, đồng thời đưa ra các khuyến nghị không chỉ cho Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia (BGN) mà còn cho đơn vị cung cấp dịch vụ dinh dưỡng tại địa phương. Trong trường hợp này, dù thực phẩm được chế biến theo cùng một quy trình, nhưng một số chuyến giao hàng đến sớm và đảm bảo an toàn, trong khi những chuyến bị chậm trễ lại chính là nguyên nhân gây ra vấn đề”.

Vào giữa tháng 8, chỉ vài tuần sau khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia, ông Sudaryono đã triển khai quy định dán nhãn ghi thời hạn sử dụng lên các suất ăn miễn phí nhằm giải quyết tình trạng ngộ độc thực phẩm đang diễn ra phổ biến. Theo biện pháp mới này, các suất ăn phải được tiêu thụ trong vòng 4 giờ kể từ khi được chế biến tại các bếp ăn được chỉ định.

Tuy nhiên khi kiểm tra trình tự thời gian của các vụ ngộ độc, ông phát hiện ra rằng, các bếp ăn đã không dán nhãn cho tất cả các khay thức ăn. Nếu thức ăn được nấu lúc 5 giờ sáng, phải được tiêu thụ trước 9 giờ sáng. Tuy nhiên, thực tế lại xảy ra tình trạng là những suất ăn lẽ ra phải được tiêu thụ trước 10 giờ sáng thì lại chỉ được giao đến trường học sau 11 giờ sáng.

Theo ông Sudaryono, đó chính là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt, đồng thời cảnh báo những người chịu trách nhiệm về các vụ ngộ độc hàng loạt này có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, bao gồm cả việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi tắc trách được chứng minh. Cảnh sát Quốc gia cho biết cũng đã bắt đầu tiến hành điều tra các bếp ăn.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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