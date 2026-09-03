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Indonesia cân nhắc triển khai nhiên liệu sinh học B60 vào năm 2027

Thứ Năm, 21:08, 03/09/2026
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VOV.VN - Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản đang đánh giá nguồn cung dầu cọ thô (CPO) và năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học để chuẩn bị cho kế hoạch bắt buộc sử dụng B60 của Indonesia vào năm 2027. Trong khi đó, chương trình B50 sau 2 tháng đi vào triển khai có những kết quả tích cực.

Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia Yuliot Tanjung cho biết, chính phủ cần củng cố nguồn cung dầu cọ thô ở khâu thượng nguồn, bao gồm việc đánh giá xem có cần trồng thêm cọ dầu hay áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất hay không. Indonesia cũng cần mở rộng ngành công nghiệp sản xuất FAME (este metyl của axit béo), thành phần nhiên liệu sinh học chính được sử dụng trong các hỗn hợp nhiên liệu sinh học.

Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, các nhà nghiên cứu tham gia phát triển công nghệ này cần xác định tỷ lệ pha trộn B60 phù hợp, vì Indonesia là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này. Chính phủ vẫn chưa công bố tỷ lệ pha trộn B60 cụ thể, khiến cho nghiên cứu kỹ thuật đang được tiến hành trở nên quan trọng trước khi triển khai kế hoạch vào năm 2027.

indonesia can nhac trien khai nhien lieu sinh hoc b60 vao nam 2027 hinh anh 1
Indonesia chính thức khởi động chương trình nhiên liệu sinh học B50 vào ngày 9/7/2026

Trong khi đó, sau 2 tháng triển khai nhiên liệu sinh học B50, Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia cho biết tỷ lệ phân phối nhiên liệu sinh học B50 đạt mức 75-80% trên toàn quốc tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Bộ đặt mục tiêu đạt tỷ lệ phân phối B50 ở mức 100% tại tất cả các trạm xăng vào ngày 1 tháng 10 năm 2026.

Indonesia đã chính thức bắt đầu triển khai quy định bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học B50 vào tháng 7 năm 2026, như một phần trong nỗ lực cắt giảm khí thải carbon và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản, Indonesia là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai quy định bắt buộc sử dụng hỗn hợp nhiên liệu diesel chứa 50% nhiên liệu sinh học trên phạm vi toàn quốc.Chính phủ cũng dự báo rằng chương trình B50 sẽ giúp tiết kiệm khoảng 170 nghìn tỷ rupiah ngoại tệ trong năm 2026, gia tăng giá trị cho dầu cọ thô (CPO) và hỗ trợ tạo ra khoảng 2,1 triệu việc làm.

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Giá dầu diesel tăng cao, người dân Indonesia cân nhắc dùng nhiên liệu sinh học B50

VOV.VN - Với việc Indonesia chính thức khởi động chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học B50 hôm 9/7, nhiều người dân Indonesia có ý định chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học khi giá dầu diesel tăng mạnh thời gian gần đây. Chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến nghị để đảm bảo nhiên liệu B50 an toàn cho động cơ diesel.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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