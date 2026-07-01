Iran bác bỏ đối thoại trực tiếp với Mỹ, triển vọng hòa bình còn mờ nhạt

Hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn cũng như khuôn khổ đàm phán ban đầu, trong đó nổi bật là vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.

Phái đoàn Mỹ gồm ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump và đặc phái viên Steve Witkoff đã đến Qatar để tham gia các cuộc đàm phán mà Nhà Trắng mô tả là "cấp cao". Chuyến thăm diễn ra sau những ngày cuối tuần căng thẳng ở Vịnh Ba Tư liên quan đến nỗ lực mở lại eo biển Hormuz cho giao thông hàng hải. Tuy nhiên, cả Iran và Qatar đều cho biết các cuộc trao đổi sẽ được tiến hành thông qua trung gian thay vì đối thoại trực tiếp giữa hai bên.

Ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump và đặc phái viên Steve Witkoff (phải). Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari lý giải: “Phái đoàn của Mỹ đang ở Doha để gặp gỡ các nhà đàm phán, các quan chức Qatar. Các cuộc đàm phán sẽ xoay quanh tất cả các vấn đề khu vực đáng quan tâm, bao gồm, đàm phán với Iran, Lebanon và các vấn đề khác trong khu vực. Vì vậy, phái đoàn của Mỹ không ở đây để đàm phán trực tiếp với phía Iran hoặc các cuộc họp liên quan”.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn còn cách biệt đáng kể về các nội dung cốt lõi của khuôn khổ thỏa thuận ban đầu, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã xem xét khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm gây sức ép với Iran. Theo Wall Street Journal, ông Trump đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine về khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích. Dù vậy, hiện nay, Tổng thống Trump vẫn ưu tiên dành thêm thời gian cho nỗ lực ngoại giao.

Tuy nhiên, ông Mohammad Bagher Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm Trưởng đoàn đàm phán của phái đoàn Iran khẳng định: “Các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận đã kết thúc. Hiện tại, theo lịch trình đã thỏa thuận, Iran đang phối hợp và thảo luận để thực hiện những gì đã được đàm phán. Cho đến khi các điều khoản đó được thực hiện, Iran sẽ không chuyển sang các điều khoản còn lại của thỏa thuận”.

Hiện, eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm bất đồng lớn nhất giữa hai nước. Iran khẳng định nước này cùng với Oman có quyền quản lý hoạt động lưu thông tại tuyến hàng hải này và dự kiến sẽ áp dụng phí quá cảnh từ giữa tháng 8, thời điểm kết thúc giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh, Mỹ sẽ không chấp nhận việc Iran thu phí đối với các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải quốc tế này.

Một điểm nghẽn khác là mục tiêu chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã được đề cập trong thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Triển vọng đạt được mục tiêu này vẫn còn nhiều thách thức. Trong chuyến thăm đầu tiên tới lãnh thổ Lebanon bị chiếm đóng kể từ khi chính phủ Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận an ninh vào tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua (30/6) khẳng định, Israel sẽ không rút khỏi miền nam Lebanon chừng nào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa. Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, cũng bày tỏ nghi ngờ về khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian giữa Lebanon và Israel nhằm chấm dứt giao tranh.

Những diễn biến mới cho thấy tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn đang trong giai đoạn rất mong manh. Mặc dù hai bên tiếp tục duy trì kênh đối thoại gián tiếp thông qua Qatar, các bất đồng về thực thi lệnh ngừng bắn, quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và các vấn đề an ninh khu vực vẫn chưa được giải quyết.