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Iran tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo Hormuz, chưa chấp nhận đàm phán với Mỹ

Thứ Tư, 05:55, 01/07/2026
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VOV.VN - Bất chấp cảnh báo từ Mỹ cùng nhiều quốc gia khu vực, Iran hôm qua tiếp tục tuyên bố chủ quyền của nước này đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran đồng thời khẳng định chưa có kế hoạch đàm phán trở lại với Mỹ.

Tuyên bố kiểm soát eo Hormuz được Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf đưa ra tối qua, trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran. Ông Qalibaf một lần nữa khẳng định eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Theo đó, vùng biển này giờ đây thuộc quyền kiểm soát của Iran và Oman.

iran tiep tuc khang dinh quyen kiem soat eo hormuz, chua chap nhan dam phan voi my hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Về vấn đề thương lượng với Mỹ, Trưởng đoàn đàm phán Iran nêu rõ hòa đàm chỉ có thể được tiến hành, sau khi các điều kiện trong Bản ghi nhớ Islamabad được thực thi đầy đủ.

Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội Iran nhắc lại cảnh báo: nếu Tehran không thể xuất khẩu dầu thô, toàn bộ hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của khu vực, cũng sẽ bị đình trệ.

Tehran bắt đầu tuyên bố chủ quyền với eo Hormuz thời gian gần đây, sau khi áp đặt phong tỏa vùng biển chiến lược này như biện pháp đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran cuối tháng 2/2026. Trước khi chiến tranh nổ ra, eo Hormuz, tuyến vận tải chiếm 20% lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu, chưa từng bị bất kỳ bên nào kiểm soát hay tuyên bố chủ quyền.

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Iran phản đối kế hoạch của Pháp rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi ngày 29/6 tuyên bố mọi hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz chỉ có thể do Iran thực hiện, đồng thời chỉ trích những phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, coi đó là "sự khiêu khích".

Bá Thi/VOV-Cairo
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