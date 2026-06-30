Qatar và Iran cùng xác nhận chưa có kế hoạch tổ chức đàm phán Mỹ - Iran tại Doha

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari chiều nay (30/6) thông báo 2 đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và ‌Jared Kushner sẽ có mặt tại Doha trong ngày hôm nay để thảo luận với giới chức Qatar về các cuộc đàm phán Mỹ - Iran. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ lịch đàm phán Mỹ - Iran nào được lên kế hoạch diễn ra ở Qatar trong giai đoạn hiện nay.

Cùng lúc, từ Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng cho biết các đại diện Iran và Qatar có thể sẽ tiến hành các cuộc thảo luận tại Doha trong ngày mai (1/7), về vấn đề tài sản bị đóng băng của Tehran. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ lịch đối thoại Mỹ - Iran nào được lên kế hoạch tổ chức tại Qatar dịp này.

Thành phố Doha. Nguồn: Reuters

Mỹ và Iran tổ chức vòng đàm phán cấp cao chính thức đầu tiên tại Thụy Sỹ hôm 21/6, 4 ngày sau khi Tổng thống hai nước ký Bản ghi nhớ, còn gọi là thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh. Tại vòng thương thảo, hai bên nhất trí lộ trình đàm phán chính thức 60 ngày để đi đến thỏa thuận hòa bình cuối cùng. Ngay sau đó, các cuộc đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa hai bên đã được tổ chức. Nhà trung gian Pakistan khi đó thông báo đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran sẽ được nối lại sau khoảng 1 tuần.

Tuy nhiên cho đến nay, các cuộc đối thoại tiếp theo vẫn chưa được xúc tiến. Trong khi đó trên thực địa, lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục đụng độ nhau ác liệt. Trên mặt trận truyền thông, hai bên liên tục đưa ra thông điệp trái chiều về các nội dung liên quan trong Bản ghi nhớ, đặc biệt là vấn đề eo biển Hormuz.

Thực tế này làm dấy lên hoài nghi sâu sắc trong dư luận về khả năng hai bên có thể tiếp tục duy trì ngừng bắn và tiến hành đối thoại ngoại giao nghiêm túc để đi đến thỏa thuận hòa bình chính thức cuối cùng như kỳ vọng.