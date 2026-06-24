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Iran bác bỏ kế hoạch thanh sát hạt nhân của IAEA

Thứ Tư, 21:46, 24/06/2026
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VOV.VN - Iran chiều nay đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch mà lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa công bố về đưa thanh sát viên tới kiểm tra các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo các nguồn tin chính thức của Iran, một Thứ trưởng Ngoại giao nước này vừa tuyên bố rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào về việc cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ và Israel tấn công. Quan chức Iran nhấn mạnh hoạt động thanh sát và dỡ bỏ trừng phạt liên quan, sẽ chỉ được ghi nhận trong bản thỏa thuận chính thức cuối cùng đạt được trong tương lai giữa Mỹ và Iran.

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Ảnh vệ tinh chụp Khu phức hợp hạt nhân Arak của Iran. Ảnh: Maxar Technologies

Tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi thông báo với báo giới tại Nhật Bản rằng các thanh sát viên IAEA sẽ trở lại kiểm tra các cơ sở hạt nhân tại Iran theo tinh thần thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa Mỹ và Iran. Ông Grossi khẳng định thỏa thuận sơ bộ được Tổng thống hai nước đặt bút ký đã nêu rõ ràng rằng: các hoạt động sẽ được tiến hành liên quan đến các cơ sở nhiên liệu hạt nhân ở Iran, sẽ đặt dưới sự giám sát của IAEA. Vì vậy, IAEA phải tiến hành thanh sát.   

Thời gian quan, Iran và Mỹ liên tiếp đưa ra những phát ngôn và tuyên bố trái ngược nhau về vấn đề hạt nhân và hoạt động thanh sát. Trong đó, Tehran thẳng thừng bác bỏ thông tin do Washington công bố về việc IAEA chuẩn bị tiến hành hoạt động thanh sát tại các cơ sở hạt nhân của Iran.

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Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ chỉ giải quyết cho Mỹ các vấn đề liên quan đến tiếp cận địa điểm hạt nhân bị tấn công và vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ và sau các bước thực tiễn để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết hôm 24/6.

Bá Thi/VOV-Cairo
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