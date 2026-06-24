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Mỹ và Iran nối lại đàm phán kỹ thuật trong tuần tới

Thứ Tư, 17:29, 24/06/2026
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VOV.VN - Ngày 24/6, nhà trung gian Pakistan cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại trong tuần tới. Tuy nhiên, địa điểm đàm phán cụ thể chưa được tiết lộ.

 

Thông tin do Bộ Ngoại giao Pakistan công bố. Tuyên bố với báo giới tại Islamabad, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết thời điểm dự kiến đàm phán diễn ra là thứ 3 tuần tới, nhưng có thể sớm hoặc muộn hơn. Tuy nhiên, thành phần các bên tham gia cũng như địa điểm đàm phán cụ thể không được đề cập.

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Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan (trái), nước trung gian đàm phán, bắt tay Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Thụy Sĩ ngày 21/6 trước cuộc đàm phán với Iran (Ảnh: Reuters)

Đầu tuần này, dưới sự hỗ trợ của hai nhà trung gian hòa giải là Pakistan và Qatar, các đại diện của Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc trao đổi kỹ thuật chính thức đầu tiên thuộc lộ trình đàm phán 60 ngày đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí tại vòng thương lượng ở Burgenstock, Thụy Sĩ hai ngày 21 và 22/6. Kết thúc đợt trao đổi, hai bên nhất trí thành lập 4 nhóm công tác đảm trách 4 mảng công việc cụ thể gồm: Dỡ bỏ trừng phạt; Vấn đề Hạt nhân; Tái thiết và phát triển kinh tế; Giám sát và thực thi các thỏa thuận.      

Ngay sau vòng đàm phán ở Thụy Sĩ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua (23/6) đã tiến hành chuyến thăm chính thức đến Pakistan, trong khi Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf, đến thăm Oman. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio bắt đầu chuyến công du đầu tiên kể từ đầu xung đột đến 3 nước vùng Vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain.

Trên thực địa, Iran tiếp tục nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz, trong khi Mỹ thông báo gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Iran trong 2 tháng. Các động thái bước đầu cho thấy thiện chí cũng như quyết tâm của các bên trong thực thi cam kết.

Tuy nhiên, trên mặt trận truyền thông, Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra những tuyên bố và phát ngôn trái chiều về cả vấn đề hạt nhân cũng như vấn đề eo biển Hormuz, làm dấy lên không ít hoài nghi trong dư luận về triển vọng thành công của hòa đàm.

Bá Thi/VOV-Cairo
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