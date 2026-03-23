Iran bác tin đàm phán với Mỹ, dọa rải mìn trên toàn Vịnh Ba Tư

Tuyên bố bác bỏ việc đã đàm phán với Mỹ, được hãng thông tấn Fars của Iran công bố trưa nay, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Iran đã có các cuộc đối thoại hiệu quả về giải quyết xung đột. Thông tin của Fars nêu rõ không có bất kỳ cuộc liên lạc trực tiếp hay gián tiếp nào giữa Iran và Mỹ, trong giai đoạn hiện nay.

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Cũng trong sáng nay, Hội đồng Quốc phòng Iran cảnh báo có thể tiến hành rải mìn (thủy lôi) trên toàn vịnh Ba Tư, nếu các đảo và bờ biển của Iran tại khu vực này, bị tập kích. Tuyên bố của Hội đồng Quốc phòng Iran nêu rõ, nếu có bất kể âm mưu tấn công nào nhằm vào bờ biển và các đảo của Iran, toàn bộ các tuyến tiếp cận và giao thông ở vịnh Ba Tư, cũng như bờ biển trong khu vực, sẽ bị rải kín các loại thủy lôi. Hội đồng Quốc phòng Iran nhấn mạnh cách duy nhất để các quốc gia thù địch có thể lưu thông qua eo Hormuz, là hợp tác với Tehran.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ có thể đánh chiếm các đảo và vùng ven bờ của Iran trên vịnh Ba Tư, nhằm khơi thông trở lại tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới qua eo biển Hormuz. Iran đã tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tập kịch ồ ạt vào Iran ngày 28/2 .

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, người phát ngôn Bộ Ngoại Iran Esmail Baqaei hôm nay đã bác bỏ thông tin nói rằng Tehran phóng tên lửa đạn đạo tập kích đảo Diego Garcia trên Ấn Động Dương hồi tuần trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, đây là cuộc tấn công “cờ giả” do thế lực thù địch tiến hành, nhằm mục đích lôi kéo các nước châu Âu tham gia cuộc chiến phi nghĩa chống lại Iran.

Thị trường tài chính đảo chiều, tăng mạnh sau tuyên bố tạm hoãn tấn công các nhà máy điện Iran của Tổng thống Trump

Thị trường tài chính toàn cầu đã đồng loạt đảo chiều trong phiên giao dịch ngày hôm nay (23/3) sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ yêu cầu quân đội tạm hoãn mọi cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Động thái này ngay lập tức làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và một cú sốc dầu mỏ sâu hơn.

Phản ứng của thị trường diễn ra nhanh chóng và rõ rệt: giá dầu B-ren (Brent) lao dốc, đồng USD suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt, thị trường chứng khoán bật tăng và lợi suất trái phiếu chính phủ giảm mạnh.

Chiến lược gia Evelyne Gomez-Liechti, của Ngân hàng Mizuho Nhật Bản nhận định, việc ông Trump ra lệnh tạm hoãn trong 5 ngày đã kích hoạt một dạng hiệu ứng đồng loạt giảm giá (TACO) trên thị trường, giá hàng hóa đồng loạt giảm và lợi suất trái phiếu đi xuống. Tuy nhiên, chuyên gia này lưu ý rằng, mặc dù Tổng thống Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau các cuộc trao đổi “mang tính xây dựng” với Iran nhưng một số tin tức trái ngược từ truyền thông Iran đã phần nào kìm hãm đà biến động của thị trường.

Dù vậy, tâm lý tích cực nhìn chung vẫn chiếm ưu thế. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng 1,9%, báo hiệu một phiên mở cửa mạnh mẽ trên Phố Wall. Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán tăng 0,6% sau khi có lúc bật lên tới 2%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất - vốn tăng mạnh trước tuyên bố của ông Trump - đã quay đầu giảm sâu. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 11 điểm cơ bản. Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm từ 2 đến 5 điểm cơ bản, với lợi suất kỳ hạn 10 năm lùi 4 điểm về mức 4,35%.

Đồng USD suy yếu trên diện rộng sau khi trước đó tăng giá so với hầu hết các đồng tiền khác.

Elias Haddad, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại ngân hàng tư nhân lâu đời nhất của Mỹ Brown Brothers Harriman đánh giá, đây là nỗ lực trấn an thị trường sau những biến động mạnh vừa qua, thị trường đang chứng kiến phản ứng tức thời trước thông tin tích cực này. Ông nhấn mạnh nếu đây thực sự là dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng, thị trường tài sản rủi ro có thể còn phục hồi thêm.