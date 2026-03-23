中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công

Thứ Hai, 18:34, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chỉ trích những nước Arab và Hồi giáo lớn vì đã không ủng hộ các quốc gia Arab vùng Vịnh “trong giai đoạn khó khăn”.

Anwar Gargash - cố vấn cho Tổng thống UAE, đăng tải trên mạng xã hội X: “Đâu rồi những thể chế đang vận hành của Arab và Hồi giáo, trong đó nổi bật nhất là Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo khi người dân và những quốc gia như chúng tôi đang đối diện với sự gây hấn từ Iran?”.

uae chi trich cac nuoc hoi giao khong ho tro vung vinh dang bi iran tan cong hinh anh 1
Một cơ sở dầu mỏ UAE bốc cháy do trúng hỏa lực từ Iran. Ảnh: Reuters.

Ông Gargash cho rằng, nếu các nước không hành động thì họ sẽ không thể lên tiếng chỉ trích trong trường hợp vai trò của các nước Arab hay thế giới Hồi giáo bị suy giảm. Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng các nước cũng sẽ không thể chỉ trích sự hiện diện của Mỹ và Phương Tây trong khu vực.

Ông nói thêm: “Các quốc gia Arab vùng Vịnh luôn dành sự ủng hộ và là đối tác cho tất cả các bên trong thời kỳ thịnh vượng. Vậy ngày nay, các vị đang ở đâu trong thời kỳ gian khó?”.

Ông Gargash trước đó viết rằng loạt tấn công của Iran sẽ “củng cố quan hệ đối tác an ninh của chúng tôi với Mỹ”. Ông viết thêm rằng “đây là cái giá của việc Iran tính toán sai lầm”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Tag: Xung đột Iran Iran tấn công vùng Vịnh phản ứng của UAE khối Arab
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Iran dọa tấn công các nhà máy cung cấp điện cho căn cứ Mỹ

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các nhà máy điện của Iran.

Ngoài dầu khí, eo biển Hormuz còn là sinh mệnh của 100 triệu người vùng Vịnh

VOV.VN - Không chỉ đơn thuần là nơi vận chuyển dầu mỏ cho toàn cầu, eo biển Hormuz còn là nguồn sống của 100 triệu người trong khu vực này.

Nóng thế giới ngày 22/3: Iran nã tên lửa tầm xa vào căn cứ Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 22/3/2026): Iran tập kích tên lửa tầm xa vào căn cứ Anh; Mỹ cân nhắc đưa quân vào Iran; Nga khẳng định sát cánh với Iran; Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ…

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ