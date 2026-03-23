UAE chỉ trích các nước Hồi giáo không hỗ trợ vùng Vịnh đang bị Iran tấn công

Anwar Gargash - cố vấn cho Tổng thống UAE, đăng tải trên mạng xã hội X: “Đâu rồi những thể chế đang vận hành của Arab và Hồi giáo, trong đó nổi bật nhất là Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo khi người dân và những quốc gia như chúng tôi đang đối diện với sự gây hấn từ Iran?”.

Một cơ sở dầu mỏ UAE bốc cháy do trúng hỏa lực từ Iran. Ảnh: Reuters.

Ông Gargash cho rằng, nếu các nước không hành động thì họ sẽ không thể lên tiếng chỉ trích trong trường hợp vai trò của các nước Arab hay thế giới Hồi giáo bị suy giảm. Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng các nước cũng sẽ không thể chỉ trích sự hiện diện của Mỹ và Phương Tây trong khu vực.

Ông nói thêm: “Các quốc gia Arab vùng Vịnh luôn dành sự ủng hộ và là đối tác cho tất cả các bên trong thời kỳ thịnh vượng. Vậy ngày nay, các vị đang ở đâu trong thời kỳ gian khó?”.

Ông Gargash trước đó viết rằng loạt tấn công của Iran sẽ “củng cố quan hệ đối tác an ninh của chúng tôi với Mỹ”. Ông viết thêm rằng “đây là cái giá của việc Iran tính toán sai lầm”.