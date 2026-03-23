Mỹ tạm hoãn tấn công nhà máy điện và hạ tầng năng lượng Iran trong 5 ngày

Thứ Hai, 18:26, 23/03/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc “đàm thoại hiệu quả” vào cuối tuần qua. Ông đã quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công vào các cơ sở điện và năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết bằng chữ in hoa rằng quyết định hoãn tấn công được đưa ra dựa trên “tinh thần và không khí” của các cuộc thảo luận giữa hai bên.

"Tôi rất vui mừng thông báo rằng Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm thoại rất tốt và hiệu quả trong hai ngày qua, liên quan đến việc giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch giữa hai bên tại Trung Đông".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump cho biết thêm,"dựa trên tinh thần và không khí của những cuộc trao đổi đó, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh hoãn mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra "tối hậu thư 48 giờ", yêu cầu Iran phải mở cửa eo biển Hormuz, nếu không Mỹ sẽ không kích toàn bộ nhà máy điện của nước này, bắt đầu bằng cơ sở lớn nhất.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định không ưu tiên theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn với Iran. "Chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn", ông Trump nói. 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Nga đề xuất ngừng chia sẻ tình báo với Iran nếu Mỹ làm điều tương tự với Ukraine
VOV.VN - Telegraph dẫn một số nguồn tin cho biết, Nga đã đề xuất ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ thực hiện động thái tương tự đối với Ukraine.

Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng
VOV.VN - Quân đội Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của nước này theo cảnh báo của Tổng thống Donald Trump.

NATO tuyên bố có thể mở lại Hormuz, gọi Iran là “mối đe dọa hiện hữu”
VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/3 cho biết, ông “hoàn toàn tin tưởng” liên minh có thể mở lại eo biển Hormuz trong thời gian tới.

