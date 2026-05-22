  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

Thứ Sáu, 05:32, 22/05/2026
VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

Các nguồn tin Iran khẳng định, các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra dưới sự hỗ trợ của Pakistan và một số bất đồng đã được thu hẹp. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề làm giàu urani của Iran cũng như quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz, vẫn nằm trong số những vướng mắc lớn nhất giữa hai bên.  

Trước đó, một số nguồn tin khu vực cho biết, Mỹ và Iran đã “chốt” được thỏa thuận về chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz, dù không cung cấp thông tin chi tiết. Thông tin được công bố trong bối cảnh nhà trung gian đàm phán Pakistan đang tăng tốc nỗ lực nhằm thu hẹp bất đồng Mỹ-Iran, từng bước tiến tới thỏa thuận.

Ảnh minh họa: Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iran/WANA/Reuters

Hiện tại, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đang có mặt tại Tehran để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề liên quan. Đây là lần thứ 3 trong hơn 1 tháng qua, ông Naqvi đến Iran để thúc đẩy hòa đàm. Đáng chú ý, một số nguồn tin hôm qua cho biết, Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan, có thể trở lại Iran trong cuối tuần này để hỗ trợ sứ mệnh hòa bình.

Thống tướng Munir được cho là nhân vật có quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Munir đã tới Tehran hồi giữa tháng 4/2026, chỉ ít ngày sau khi Mỹ và Iran tổ chức vòng đối thoại đầu tiên tại Islamabad hôm 11/4. Nhiều chuyên gia khu vực cho rằng việc Thống tướng Munir trở lại Tehran có thể là tín hiệu cho thấy đàm phán Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn then chốt.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Iran thảo luận với Oman về cơ chế thu phí thường trực tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Iran đang tiến hành thảo luận với Oman về việc thiết lập một cơ chế thu phí thường trực nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát của Tehran đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Đại giáo chủ Iran không cho phép đưa urani đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ
VOV.VN - Theo một số báo cáo, Đại giáo chủ Iran đã ra lệnh cấm chuyển lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của nước này ra khỏi lãnh thổ, bước đi được cho là có thể khiến tiến trình hòa đàm Mỹ - Iran đối mặt thêm thách thức.

Xung đột Mỹ - Iran trước nguy cơ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm mới
VOV.VN - Sự can dự ngày càng sâu của các nước Vùng Vịnh, nguy cơ gián đoạn năng lượng và những tính toán địa chính trị của các cường quốc đang khiến chảo lửa Trung Đông ngày càng nóng lên.

Tình báo Mỹ bất ngờ trước tốc độ phục hồi sức mạnh quân sự của Iran
VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng, quân đội Iran đang phục hồi năng lực nhanh hơn nhiều so với ước tính trước đó, sau khi chịu các đợt không kích dữ dội của Mỹ và Israel trong khuôn khổ chiến dịch “Epic Fury”.

Toàn cảnh quốc tế trưa 21/5: Iran phản hồi thông điệp "nóng" của ông Trump
VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ và Iran duy trì lệnh ngừng bắn mong manh cùng các cuộc đàm phán thiếu đột phá, eo biển Hormuz tiếp tục nổi lên như công cụ gây sức ép chiến lược quan trọng nhất của Tehran.

