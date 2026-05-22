Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

Các nguồn tin Iran khẳng định, các cuộc thảo luận liên quan giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra dưới sự hỗ trợ của Pakistan và một số bất đồng đã được thu hẹp. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thống nhất. Vấn đề làm giàu urani của Iran cũng như quyền kiểm soát của Tehran đối với eo biển Hormuz, vẫn nằm trong số những vướng mắc lớn nhất giữa hai bên.

Trước đó, một số nguồn tin khu vực cho biết, Mỹ và Iran đã “chốt” được thỏa thuận về chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz, dù không cung cấp thông tin chi tiết. Thông tin được công bố trong bối cảnh nhà trung gian đàm phán Pakistan đang tăng tốc nỗ lực nhằm thu hẹp bất đồng Mỹ-Iran, từng bước tiến tới thỏa thuận.

Hiện tại, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đang có mặt tại Tehran để thảo luận với giới chức Iran về các vấn đề liên quan. Đây là lần thứ 3 trong hơn 1 tháng qua, ông Naqvi đến Iran để thúc đẩy hòa đàm. Đáng chú ý, một số nguồn tin hôm qua cho biết, Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan, có thể trở lại Iran trong cuối tuần này để hỗ trợ sứ mệnh hòa bình.

Thống tướng Munir được cho là nhân vật có quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Munir đã tới Tehran hồi giữa tháng 4/2026, chỉ ít ngày sau khi Mỹ và Iran tổ chức vòng đối thoại đầu tiên tại Islamabad hôm 11/4. Nhiều chuyên gia khu vực cho rằng việc Thống tướng Munir trở lại Tehran có thể là tín hiệu cho thấy đàm phán Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn then chốt.