Nóng thế giới ngày 22/5: Iran công bố "vùng giám sát" ở eo biển Hormuz

Iran công bố "vùng giám sát" ở eo biển Hormuz. Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) ngày 20/5 thông báo thiết lập một vùng quản lý có kiểm soát bao trùm eo biển Hormuz, khẳng định quyền giám sát quản lý đối với tuyến đường thủy chiến lược này.

Trong tuyên bố đăng tải trên nền tảng X, cơ quan này nêu rõ: “Iran đã xác định ranh giới khu vực giám sát quản lý eo biển Hormuz như sau: Đường nối giữa Kuh Mobarak của Iran và phía Nam Fujairah thuộc UAE ở phía Đông eo biển, tới đường nối giữa điểm cuối đảo Qeshm của Iran và Umm al-Qaiwain của UAE ở phía Tây eo biển”.

PGSA sau đó nhấn mạnh các tàu thuyền khi muốn đi qua những khu vực Iran giám sát ở eo biển Hormuz phải có sự phối hợp và giấy phép từ cơ quan này.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, khu vực Musandam của Oman. Ảnh: Reuters

Mỹ triển khai tàu khu trục được trang bị laser ở Trung Đông. Lầu Năm Góc đã trang bị cho 2 tàu khu trục Mỹ đang hoạt động trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, bao gồm Trung Đông, Trung Á và Đông Phi hệ thống laser tân tiến.

Hãng tin TASS và trang The War Zone cho biết tàu khu trục USS Spruance là một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, trong khi tàu khu trục USS John Finn đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở Ấn Độ Dương. Cả hai tàu đều được quân đội Mỹ trang bị hệ thống laser ODIN, được thiết kế để làm máy bay không người lái (UAV) mất phương hướng và vô hiệu hóa camera lẫn cảm biến trên tàu chiến, tàu ngầm, máy bay có người lái và UAV.

Hải quân Mỹ đã triển khai vũ khí năng lượng định hướng (DE) trên tổng cộng 9 tàu khu trục. Việc triển khai vũ khí loại này diễn ra khi quân đội Mỹ tích cực giảm sự phụ thuộc vào các loại đạn dược đắt tiền, chỉ dùng được một lần.

Iran tuyên bố đang xem xét đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ. Iran ngày 21/5 cho biết đang xem xét đề xuất mới nhất của Washington liên quan đến việc chấm dứt xung đột, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng chờ thêm “vài ngày” để nhận được “câu trả lời đúng đắn” từ Tehran, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Hãng thông tấn nhà nước Nour News dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết: "Chúng tôi đã nhận được quan điểm của phía Mỹ và đang xem xét". Theo ông Baghaei, Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian truyền đạt thông điệp giữa hai bên sau các cuộc đàm phán hòa bình hồi tháng trước, với nhiều vòng tiếp xúc ngoại giao đã diễn ra trong những ngày gần đây. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cũng đã tới Tehran hôm 20/5.

Iran cáo buộc Mỹ “tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới”. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 20/5 cáo buộc Mỹ đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. “Các động thái của đối phương, cả công khai lẫn bí mật, cho thấy bất chấp các sức ép kinh tế và chính trị, họ vẫn chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách bắt đầu một cuộc chiến mới”, ông Ghalibaf tuyên bố trong một thông điệp được truyền thông Iran đăng tải, theo tờ Times of Israel.

Tổng thống Donald Trump 18/5 cho biết Mỹ đã tạm hoãn một cuộc tấn công nhằm vào Iran vốn được lên kế hoạch diễn ra vào 19/5, với lý do đang diễn ra các “cuộc đàm phán nghiêm túc” có sự tham gia của các đồng minh chủ chốt tại Trung Đông.

Tướng Iran cảnh báo sẽ giáng “đòn hủy diệt” nếu lãnh thổ tiếp tục bị tấn công. Tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/5 cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran sẽ đối mặt với đòn trả đũa tàn khốc.

“Nếu bất kỳ hành động gây hấn nào tiếp tục nhằm vào lãnh thổ Iran, ngọn lửa từng được cảnh báo trước đây và vốn vẫn bị giới hạn trong khuôn khổ một cuộc chiến khu vực hạn chế, lần này sẽ bùng phát dữ dội, vượt qua mọi biên giới và phạm vi”, ông Vahidi viết trong một bài đăng trên nền tảng X.

Thủ tướng Israel điện đàm căng thẳng với ông Trump, thúc đẩy nối lại chiến sự Iran. Trang Axios dẫn lời ba nguồn thạo tin cho biết một nguồn mô tả ông Netanyahu đã ở trạng thái “cực kỳ căng thẳng” trong suốt cuộc trao đổi. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Qatar và Pakistan, cùng các bên trung gian khu vực, xây dựng một đề xuất hòa bình sửa đổi nhằm thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran.

Theo Wall Street Journal, ông Netanyahu bày tỏ nghi ngờ về khả năng Iran sẽ tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân và cam kết không tấn công các quốc gia vùng Vịnh. Axios cũng cho biết Thủ tướng Israel mong muốn nối lại chiến dịch quân sự nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran và làm suy yếu chính quyền Tehran.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được, đồng thời cảnh báo Washington sẵn sàng tái triển khai hoạt động quân sự nếu Iran không thể hiện sự linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán.

Đặc phái viên của ông Trump tuyên bố đã đến lúc Mỹ trở lại Greenland. Ông Jeff Landry, đặc phái viên của Mỹ tại Greenland cho biết đã đến lúc Washington “quay trở lại” hòn đảo thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực này, đồng thời khẳng định "Greenland cần Mỹ".

Theo báo Guardian, khi kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới Greenland kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12/2025, ông Landry nói: "Tôi nghĩ rằng các bạn đã thấy Tổng thống Trump nói về việc tăng cường các hoạt động an ninh quốc gia và tái thiết lập một số căn cứ ở Greenland". Ngay khi xuất hiện, sự hiện diện của ông đã gây ra tranh cãi trên đảo.

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tiến vào vùng biển Caribe. Ngày 20/5, tàu sân bay USS Nimitz và nhóm tác chiến của Hải quân Mỹ đã tiến vào vùng biển Caribe.

Nhóm tác chiến tàu sân bay này bao gồm tàu ​​sân bay lớp Nimitz USS Nimitz (CVN 68), và phi đội không quân đi theo, gồm các máy bay F/A-18E Super Hornet, EA-18G Growler và C-2A Greyhound; cùng với tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Gridley và tàu tiếp nhiên liệu trên biển lớp Henry J Kaiser USNS Patuxent.

Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) của quân đội Mỹ, cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở vùng biển Caribe và Mỹ Latin, đã thông báo về việc triển khai này trong ngày 20/5.

Anh nới một phần lệnh trừng phạt nhắm vào dầu mỏ Nga vì xung đột Iran. Chính phủ Anh mới đây đã quyết định nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt mới nhằm vào dầu mỏ Nga trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh do căng thẳng tại eo biển Hormuz.

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 21/5, Anh cho phép nhập khẩu các sản phẩm dầu của Nga đã được tinh chế tại nước thứ ba như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm nhiên liệu máy bay và dầu diesel. Trước đó, London từng tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu các sản phẩm này kể từ tháng 10/2025.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ thăm Triều Tiên vào cuối tháng 5. Các hãng truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một số quan chức của chính phủ nước này đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đến thăm Triều Tiên vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 6 tới.

Nếu chuyến thăm diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2019, đồng thời được xem là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thể hiện tầm ảnh hưởng trong chính trường quốc tế.

Theo các nguồn tin, một nhóm quan chức chịu trách nhiệm về an ninh và nghi lễ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã tới Bình Nhưỡng - Thủ đô của Triều Tiên, để chuẩn bị cho các thủ tục liên quan chuyến thăm.