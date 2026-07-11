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Iran bác tin đề nghị đàm phán với Mỹ

Thứ Bảy, 09:24, 11/07/2026
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VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại Iran Esmaeil Baqaei vừa lên tiếng bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 10/7 rằng Tehran đã đề nghị được đàm phán trở lại với Washington.

Trong tuyên bố vừa được truyền thông Nhà nước Iran trích dẫn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh Tehran không đề nghị hay tìm kiếm đàm phán với Washington. Tuy nhiên, quan chức Iran đồng thời khẳng định nước này sẵn sàng chấp nhận và đón tiếp các nhà trung gian tới để trao đổi.

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Phái đoàn Iran tại cuộc đàm phán cấp cao với Mỹ tại Thụy Sĩ hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo Mỹ đã chấp nhận đối thoại với Iran, thể theo đề nghị của quốc gia Hồi giáo. Cùng ngày, một số nguồn tin khu vực cho biết Mỹ và Iran nhất trí sẽ nối lại đàm phán tại Thụy Sỹ trong tuần tới. Để chuẩn bị cho vòng đối thoại, một phái đoàn quan chức Qatar đã bay tới Tehran để trao đổi với giới chức Iran.  

Sau các cuộc thảo luận gián tiếp tại Qatar cuối tháng 6, Mỹ và Iran dự định nối lại đàm phán tại Pakistan trong ngày 11/7. Tuy nhiên, kế hoạch thương thảo này đã bị phá sản, sau khi hai bên đụng độ dữ dội nhau trong hai ngày 8-9/7. Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 8/7 thậm chí tuyên bố ngừng bắn với Iran đã hết hiệu lực.

Để vãn hồi tiến trình, các quốc gia khu vực như Pakistan, Qatar, Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ… đã triển khai nhiều hoạt động ngoại giao con thoi dày đặc, hối thúc các bên duy trì thỏa thuận. Trong đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif chiều qua đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Thủ tướng Pakistan kêu gọi Tổng thống Iran bảo vệ thỏa thuận hòa bình đã ký với Mỹ. Ông Sharif cảnh báo đây là văn kiện rất khó khăn mới đạt được, nên cần phải gắng sức duy trì.

Bá Thi/VOV-Cairo
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