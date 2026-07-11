Mỹ nêu điều kiện then chốt, đàm phán hạt nhân với Iran thêm bế tắc

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 10/7 khẳng định Tehran vẫn “không tin tưởng” Mỹ, đồng thời cho biết Iran sẽ tiếp tục duy trì năng lực phòng thủ ngay cả sau khi ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Washington.

Theo Hãng thông tấn IRNA, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết ông đã trực tiếp bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với Mỹ trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai nước diễn ra tại Thụy Sĩ hồi tháng trước.

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“Chúng tôi không tin tưởng người Mỹ. Trong quá trình đàm phán, tôi đã nói rõ với Phó Tổng thống Mỹ rằng chúng tôi không đặt niềm tin vào họ”, ông Ghalibaf nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran cũng cho rằng chỉ những quốc gia “sẵn sàng cho chiến tranh” mới có thể tiến hành đàm phán với Mỹ. Ông nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục chuẩn bị năng lực tự vệ ngay cả sau khi ký biên bản ghi nhớ với Washington và khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân sẽ “không bao giờ” có thể tiến triển nếu Iran không bảo đảm quyền tự do lưu thông của các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz.

Theo quan chức này, việc ký biên bản ghi nhớ đã mở ra giai đoạn 60 ngày để hai bên đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, tình trạng căng thẳng leo thang trong khu vực đã đe dọa triển vọng đối thoại.

Quan chức Mỹ cho rằng quyết định hiện nằm trong tay Iran và bày tỏ hy vọng các lực lượng ôn hòa trong bộ máy lãnh đạo nước này có thể kiểm soát tình hình, chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trên biển, qua đó tạo điều kiện để hai bên nối lại đàm phán.

Cũng theo quan chức Mỹ, bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Iran đều phải bao gồm việc Mỹ tiếp nhận lượng urani làm giàu của Tehran. Nếu Iran từ chối chuyển giao lượng urani làm giàu, Washington vẫn còn nhiều biện pháp gây sức ép, bao gồm các công cụ quân sự, ngoại giao và kinh tế.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho rằng Mỹ đã kiểm soát được lượng vật liệu hạt nhân của Iran vì chúng được chôn sâu dưới lòng đất và chỉ Washington mới có khả năng tiếp cận.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Tehran nhất trí thực hiện phương án tối thiểu nhằm pha loãng lượng urani làm giàu ngay tại lãnh thổ Iran dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Văn bản cũng tái khẳng định Iran sẽ không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi các vấn đề chi tiết liên quan đến hoạt động làm giàu urani sẽ tiếp tục được hai bên thương lượng trong tiến trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện.