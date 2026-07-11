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Mỹ muốn Iran cam kết chấm dứt tấn công tại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 06:07, 11/07/2026
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VOV.VN - Mỹ yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, bảo đảm eo biển Hormuz được mở hoàn toàn và không thu phí hàng hải.

Các quan chức cấp cao của Mỹ ngày 10/7 cho biết Washington đang yêu cầu Iran đưa ra tuyên bố công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, đồng thời bảo đảm tất cả các luồng di chuyển qua tuyến đường chiến lược này được mở thông suốt và không áp dụng bất kỳ khoản phí nào.

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Một xuồng máy nhỏ di chuyển qua các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026. Ảnh: ISNA/AP

Theo các quan chức Mỹ, những cuộc trao đổi giữa Washington và Tehran trong những ngày gần đây diễn ra theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định Iran cần có cam kết công khai về vấn đề an ninh hàng hải.

“Mỹ yêu cầu Iran ra tuyên bố công khai xác nhận tất cả các luồng qua eo biển Hormuz đều được mở và họ sẽ không tiếp tục tấn công tàu thuyền. Hoặc họ đưa ra tuyên bố đó, hoặc kết cục sẽ không có lợi cho họ”, một quan chức Mỹ nói trong cuộc trao đổi với báo giới.

Các quan chức Mỹ cho biết Iran đã thông báo với Washington rằng các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trên eo biển Hormuz gần đây là do “một bộ phận đi chệch khỏi chủ trương” trong hệ thống của nước này gây ra.

Theo phía Mỹ, hiện đang xuất hiện cuộc đấu tranh quyền lực giữa phe cứng rắn và phe thực dụng trong nội bộ Iran liên quan đến cách tiếp cận đối với Mỹ và các vấn đề khu vực.

Trong tuần này, 3 tàu chở dầu thương mại của Qatar và Saudi Arabia đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Diễn biến này khiến Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran, sau đó Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn được hai bên ký kết hồi tháng 6 không còn hiệu lực.

Theo Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi sẽ tới Oman trong ngày 12/7 để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà về quan hệ song phương và các diễn biến khu vực, đặc biệt là tình hình tại eo biển Hormuz.

“Mỹ hy vọng Iran sẽ công khai tuyên bố chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền, đồng thời trực tiếp hoặc gián tiếp thừa nhận rằng họ đã mắc sai lầm. Hiện chúng tôi vẫn đang nỗ lực theo hướng đó”, một quan chức Mỹ cho biết.

Quan chức này nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo tiếp tục duy trì đối thoại với Iran, nhưng cảnh báo nếu Tehran tiếp tục tấn công tàu thuyền hoặc thực hiện bất kỳ hành động thù địch nào khác, Washington sẽ đáp trả.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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