Mỹ và Iran bất đồng về tuyên bố nối lại đàm phán sau xung đột

Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra sau một tuần căng thẳng leo thang ở Trung Đông. 3 tàu chở dầu thương mại của Qatar và Saudi Arabia bị tấn công tại khu vực Vịnh, khiến Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, Iran đã đề nghị tiếp tục đàm phán và Washington đồng ý, nhưng nhấn mạnh “thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc”. Theo ông, các cuộc trao đổi sắp tới sẽ diễn ra trong bối cảnh Mỹ không còn coi bản ghi nhớ tạm thời trước đó là còn hiệu lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty.

Tuy nhiên, Iran đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Tehran không hề đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ. Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Baghaei cho biết nước này chỉ chấp nhận chuyến thăm của các nhà trung gian hòa giải Qatar nhằm trao đổi về tình hình khu vực và an ninh hàng hải, chứ không phải để khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp với Washington.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục được thúc đẩy. Theo các nguồn tin khu vực, giới chức Qatar đã gặp các quan chức Iran để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và thảo luận về hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng sẽ tới Oman để trao đổi về quan hệ song phương và tình hình khu vực, đặc biệt là vấn đề an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Tại Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Mỹ Tammy Bruce khẳng định Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao đối với chương trình hạt nhân của Iran. Phó Đại sứ Mỹ cho biết, cánh cửa đàm phán vẫn rộng mở, nhưng Mỹ tiếp tục bày tỏ quan ngại về kho dự trữ uranium được làm giàu ở mức gần cấp độ chế tạo vũ khí, cũng như năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Tehran.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Iran. Các biện pháp này nhắm vào Ali Ansari, doanh nhân và chủ ngân hàng người Iran đang sinh sống tại Dubai, cùng nhiều cá nhân và tổ chức khác.