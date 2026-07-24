Xung đột Mỹ - Iran: Áp lực quốc tế gia tăng và chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ

Rạng sáng 24/7 (theo giờ Việt Nam), quân đội Mỹ tiến hành đêm không kích thứ 13 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng chiến lược của Iran. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm thành phố cảng Bandar Abbas - đầu mối quan trọng đối với hoạt động hậu cần quân sự và thương mại của Iran - cùng đảo Qeshm, nơi bố trí các phương tiện hải quân và xuồng không người lái có khả năng tấn công tàu thuyền trên eo biển Hormuz.

Ngoài ra, nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận tại Andimeshk, Omidiyeh, Firuzabad và khu vực ngoại ô Ahvaz. Diễn biến này cho thấy chiến dịch của Mỹ không còn mang tính trả đũa trước các vụ việc đơn lẻ mà đang hướng tới mục tiêu lâu dài là làm suy yếu năng lực quân sự của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/7 cảnh báo Iran đang phải chịu những tổn thất nặng nề: “Vấn đề là mỗi khi Iran đạt được một thỏa thuận, họ hoặc là phá vỡ nó, hoặc lại muốn thay đổi nó. Vì vậy, có lẽ Iran chưa sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận, nhưng sẽ sớm thôi. Bởi vì cái giá Iran phải trả rất cao”.

Các diễn biến mới nhất của cuộc chiến Mỹ - Iran đang làm gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu, đồng thời làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ và đe dọa phong tỏa thêm một tuyến hàng hải quan trọng khác. Việc Iran tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, tăng áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đẩy giá dầu quốc tế vượt mốc 100 USD/thùng.

Trong khi đó, ngày 23/7, chính phủ Anh khẳng định các lực lượng vũ trang luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ và lợi ích của nước này sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo về việc Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để tiến hành hoạt động quân sự.

Trong bối cảnh này, cộng đồng quốc tế đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi “khôi phục hoàn toàn” các quyền và tự do quốc tế xung quanh eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb, đồng thời nhấn mạnh: “Không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột. Giao tranh phải chấm dứt ở khắp mọi nơi trong khu vực. Và các quyền và tự do hàng hải quốc tế trong và xung quanh eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb phải được khôi phục hoàn toàn. Ngoại giao là con đường duy nhất. Tôi muốn ghi nhận vai trò trung gian hòa giải của Pakistan và các quốc gia trong khu vực, đang nỗ lực giảm căng thẳng và tạo không gian cho đối thoại”.

Trong một diễn biến liên quan, chiến dịch quân sự tại Iran đang tăng sức ép chính trị đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hạ viện Mỹ, do Đảng Cộng hòa kiểm soát, đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran nếu không được Quốc hội phê chuẩn. Dù nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng và sau đó Thượng viện đã bác bỏ một dự luật tương tự, kết quả bỏ phiếu vẫn cho thấy sự bất đồng không chỉ giữa hai đảng mà còn xuất hiện ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa, khi bốn nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ Đảng Dân chủ.

Theo nhiều nghị sĩ Mỹ, chiến dịch mà Nhà Trắng từng kỳ vọng sẽ diễn ra nhanh chóng đã chuyển thành một cuộc xung đột kéo dài, tiêu tốn nguồn lực và chưa đạt được mục tiêu chiến lược rõ ràng. Xung đột với Iran càng trở nên nhạy cảm khi Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 trong bối cảnh Đảng Dân chủ đang tìm cách gắn cuộc chiến tại Iran với các vấn đề chi phí sinh hoạt và gánh nặng kinh tế đối với người dân, trong khi một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa cũng bày tỏ quan ngại về việc mở rộng chiến dịch quân sự.

Nếu xung đột với Iran tiếp tục kéo dài, câu hỏi không chỉ là khả năng duy trì các hoạt động quân sự của chính phủ Mỹ mà còn là liệu Tổng thống Donald Trump có thể tiếp tục duy trì được sự ủng hộ chính trị trong nước đối với cuộc chiến này hay không.