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Thời sự quốc tế trưa 24/7: Iran khẳng định quyết chiến đến cùng với Mỹ

Thứ Sáu, 14:37, 24/07/2026
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VOV.VN - Bản tin quốc tế trưa 24/7 có các tin tức đáng chủ ý: Iran thề quyết chiến đến cùng với Mỹ; Mỹ muốn Saudi Arabia phải bình thường hoá quan hệ với Israel; Iran đưa chỉ huy Vệ binh Hồi giáo và thiết bị tên lửa sang giúp Houthi...

Xem thêm: Iran bác đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ, giao tranh bước sang ngày thứ 13 liên tiếp

PV/VOV.VN
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