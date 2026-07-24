Thời sự quốc tế trưa 24/7: Iran khẳng định quyết chiến đến cùng với Mỹ

Xem thêm: Iran bác đề xuất ngừng bắn mới của Mỹ, giao tranh bước sang ngày thứ 13 liên tiếp
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sử dụng tài sản bị phong tỏa của Iran để bồi thường thiệt hại tàu thuyền bị tấn công, cho rằng động thái này sẽ tạo ra “tiền lệ nguy hiểm” trong quan hệ quốc tế.
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VOV.VN - Iran đang đẩy nhanh việc triển khai một thế hệ tên lửa đạn đạo mới, với tốc độ cao hơn, độ chính xác được cải thiện và khả năng né tránh ngày càng tốt hơn trước một số hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới.
VOV.VN - Iran đang đẩy nhanh việc triển khai một thế hệ tên lửa đạn đạo mới, với tốc độ cao hơn, độ chính xác được cải thiện và khả năng né tránh ngày càng tốt hơn trước một số hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới.
VOV.VN - Theo chính quyền địa phương, vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến 11 người thiệt mạng và 50 người mất tích.
VOV.VN - Theo chính quyền địa phương, vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến 11 người thiệt mạng và 50 người mất tích.
VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố ngày 24/7 cho biết lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp kỷ lục. Nguyên nhân là do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
VOV.VN - Dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố ngày 24/7 cho biết lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz đang ở mức thấp kỷ lục. Nguyên nhân là do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.