Thời sự quốc tế trưa 24/7: Iran khẳng định quyết chiến đến cùng với Mỹ

Cách Iran biến tên lửa thành “cơn ác mộng” của lá chắn phòng không Mỹ - Israel

VOV.VN - Iran đang đẩy nhanh việc triển khai một thế hệ tên lửa đạn đạo mới, với tốc độ cao hơn, độ chính xác được cải thiện và khả năng né tránh ngày càng tốt hơn trước một số hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới.