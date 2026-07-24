Iran chỉ trích ông Trump dùng tài sản Iran bị phong tỏa để bồi thường

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 24/7 cho rằng, việc tịch thu tài sản của một quốc gia để chi trả cho các yêu cầu bồi thường trong tương lai sẽ tạo ra một “tiền lệ nguy hiểm”. Phản ứng được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sử dụng các tài sản của Iran đang bị Mỹ kiểm soát để bồi thường thiệt hại đối với các tàu thuyền bị tấn công.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi nhấn mạnh: “Việc tịch thu tài sản của một quốc gia khác để chi trả cho những yêu cầu không liên quan trong tương lai là một tiền lệ nguy hiểm”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 30/1/2026. Ảnh: AP

Ông cũng cảnh báo: “Những ai đang hoan nghênh hoặc hưởng lợi từ các khoản tiền này nên nhớ rằng, một khi các chính phủ coi việc tịch thu tài sản là điều bình thường, sẽ không còn tài sản của bất kỳ quốc gia nào được bảo đảm an toàn. Sự hỗn loạn sau đó sẽ không hề êm đẹp hay hòa bình”.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng mọi thiệt hại đối với tàu thuyền hoặc hàng hóa sẽ được bồi thường bằng số tài sản của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát.

“Tổn thất có thể rất lớn, nhưng đây là cách làm công bằng và hợp lý”, ông Trump viết.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các vụ tấn công nhằm vào tàu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Iran cũng nhiều lần bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa là một trong những nội dung quan trọng đối với Tehran trong bản ghi nhớ (MoU) mà Iran và Mỹ ký hồi tháng 6. Tuy nhiên, đến nay cả hai bên đều chưa thực hiện các cam kết trong thỏa thuận này.

Hiện rất khó xác định chính xác tổng giá trị tài sản của Iran đang bị phong tỏa do số tài sản này được phân tán tại nhiều hệ thống tài chính trên thế giới. Theo ước tính của các hãng truyền thông và giới phân tích Iran, tổng giá trị tài sản bị đóng băng dao động từ 124 tỷ USD đến 167 tỷ USD.