Iran bắt tàu chở dầu tại vịnh Oman, lưu thông qua eo Hormuz vẫn tê liệt

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, tàu chở dầu bị bắt giữ là Ocean Koi. Phương tiện này bị chặn bắt khi đang chở theo một lượng lớn dầu thành phẩm của Iran. Nguồn tin khẳng định đây là hành vi vi phạm quy định xuất khẩu dầu và làm tổn hại lợi ích quốc gia của Iran. Ngay lập tức, con tàu đã được đưa về vùng biển phía Nam Iran, để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch và thành phần thủy thủ đoàn trên tàu, không được đề cập.

Một con tàu di chuyển ở eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4. Ảnh: REUTERS

Về tình hình lưu thông qua eo biển Hormuz, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế chiều 8/5 cho biết, trong 48 giờ qua, không có bất kỳ con tàu nào di chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu chiến sự, không có tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong 2 ngày liên tiếp, phản ánh sự lo ngại của các hãng tàu về tình trạng leo thang căng thẳng nghiêm trọng hiện nay trong khu vực, đặc biệt là sau loạt cuộc giao tranh hỏa lực ác liệt giữa lực lượng Mỹ và Iran.