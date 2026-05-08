Iran bắt tàu chở dầu tại vịnh Oman, lưu thông qua eo Hormuz vẫn tê liệt

Thứ Sáu, 22:27, 08/05/2026
VOV.VN - Truyền thông Iran đưa tin, hải quân nước này vừa bắt giữ một tàu chở dầu trên vịnh Oman bị cáo buộc vi phạm quy định xuất khẩu và làm tổn hại lợi ích quốc gia. Động thái được tiến hành trong bối cảnh lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn bị đóng băng do căng thẳng an ninh gia tăng.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, tàu chở dầu bị bắt giữ là Ocean Koi. Phương tiện này bị chặn bắt khi đang chở theo một lượng lớn dầu thành phẩm của Iran. Nguồn tin khẳng định đây là hành vi vi phạm quy định xuất khẩu dầu và làm tổn hại lợi ích quốc gia của Iran. Ngay lập tức, con tàu đã được đưa về vùng biển phía Nam Iran, để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch và thành phần thủy thủ đoàn trên tàu, không được đề cập. 

iran bat tau cho dau tai vinh oman, luu thong qua eo hormuz van te liet hinh anh 1
Một con tàu di chuyển ở eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4. Ảnh: REUTERS

Về tình hình lưu thông qua eo biển Hormuz, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế chiều 8/5 cho biết, trong 48 giờ qua, không có bất kỳ con tàu nào di chuyển qua tuyến hàng hải huyết mạch này.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu chiến sự, không có tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong 2 ngày liên tiếp, phản ánh sự lo ngại của các hãng tàu về tình trạng leo thang căng thẳng nghiêm trọng hiện nay trong khu vực, đặc biệt là sau loạt cuộc giao tranh hỏa lực ác liệt giữa lực lượng Mỹ và Iran. 

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iran bắt giữ tàu Ocean Koi eo biển Hormuz chiến sự Mỹ - Iran
Tin liên quan

Mỹ tính khoan dầu dưới các căn cứ quân sự vì khủng hoảng Hormuz

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, Mỹ có các căn cứ quân sự hoặc cơ sở nằm ngay giữa những mỏ dầu, nhưng lại không khai thác các nguồn tài nguyên này.

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, Mỹ có các căn cứ quân sự hoặc cơ sở nằm ngay giữa những mỏ dầu, nhưng lại không khai thác các nguồn tài nguyên này.

Trung Quốc phản hồi về vụ tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz

VOV.VN - Chiều nay (8/5) Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz mang cờ quần đảo Marshall, trên tàu có thủy thủ người Trung Quốc.

VOV.VN - Chiều nay (8/5) Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tàu chở dầu bị tấn công gần eo biển Hormuz mang cờ quần đảo Marshall, trên tàu có thủy thủ người Trung Quốc.

Toàn cảnh quốc tế sáng 8/5: Iran vạch lằn ranh đỏ ở Hormuz, bác tin thỏa thuận

VOV.VN - Iran bác bỏ các thông tin từ truyền thông Mỹ về một thỏa thuận sắp đạt được giữa Tehran và Washington, cho rằng đây là "chiến dịch tâm lý" sau “thất bại” của Mỹ tại eo biển Hormuz. Tehran đồng thời khẳng định sẽ không thỏa hiệp về quyền làm giàu uranium cũng như quyền kiểm soát tại eo biển này.

VOV.VN - Iran bác bỏ các thông tin từ truyền thông Mỹ về một thỏa thuận sắp đạt được giữa Tehran và Washington, cho rằng đây là "chiến dịch tâm lý" sau “thất bại” của Mỹ tại eo biển Hormuz. Tehran đồng thời khẳng định sẽ không thỏa hiệp về quyền làm giàu uranium cũng như quyền kiểm soát tại eo biển này.

