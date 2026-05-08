Mỹ tính khoan dầu dưới các căn cứ quân sự vì khủng hoảng Hormuz

Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng khai thác dầu dưới các căn cứ quân sự nhằm bổ sung cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) đang suy giảm mạnh.

SPR được thành lập từ giữa thập niên 1970, là kho dự trữ khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động của các cú sốc nguồn cung và biến động giá dầu.

Giàn khoan và bơm dầu tại khu vực phía nam Midland, bang Texas, Mỹ, ngày 11/6/2025. Ảnh: Reuters

Giá dầu thế giới đã vượt ngưỡng 100 USD/thùng sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát cuối tháng 2, trong bối cảnh Tehran đóng eo biển Hormuz. Trước chiến sự, tuyến hàng hải chiến lược này chiếm khoảng 20% hoạt động thương mại dầu thô toàn cầu.

Dù Tổng thống Donald Trump nhiều lần hạ thấp tác động của việc phong tỏa eo biển Hormuz đối với kinh tế Mỹ, giá xăng tại nước này tuần qua đã lần đầu vượt mức trung bình 4,5 USD/gallon (khoảng 1,2 USD/lít) kể từ năm 2022.

Bloomberg ngày 7/5 dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết chính quyền Mỹ đang nghiên cứu các biện pháp “sáng tạo” để tái bổ sung kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia, bao gồm khả năng sử dụng các khu đất thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Phát biểu tại một diễn đàn do Wall Street Journal tổ chức hồi giữa tháng 4, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington sẽ thực hiện “những bước đi thực dụng” liên quan tới tài nguyên năng lượng trên các khu đất thuộc sở hữu liên bang.

“Chúng ta có các căn cứ quân sự hoặc cơ sở nằm ngay giữa những mỏ dầu, nhưng lại không khai thác các nguồn tài nguyên đó. Điều này thật vô lý. Nguồn dầu nằm ngay dưới chân chúng ta. Chúng ta cần những cách làm sáng tạo để lấp đầy hoàn toàn Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược”, ông nói.

Theo Bloomberg, việc khoan dầu dưới các căn cứ quân sự khó có thể tạo tác động tức thì lên giá năng lượng, nhưng có thể giúp chính phủ Mỹ trực tiếp sở hữu lượng dầu khai thác được thay vì phải mua dầu thô từ các nhà sản xuất tư nhân để bổ sung dự trữ.

Hiện chưa rõ những địa điểm nào đang được xem xét. Hồi tháng 9/2025, Bloomberg từng đưa tin chính quyền ông Trump đã bán quyền khai thác dầu khí trên diện tích gần 8km2 tại căn cứ không quân Barksdale ở bang Louisiana - nơi triển khai các máy bay ném bom chiến lược B-52.

Hồi tháng 3, Tổng thống Trump đã cho phép Bộ Năng lượng Mỹ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ SPR trong năm nay và kéo dài sang năm 2027 nhằm giảm áp lực giá năng lượng tăng cao. Theo cơ chế này, dầu thô sẽ được cho các công ty năng lượng vay và các doanh nghiệp này sẽ hoàn trả lượng dầu đã vay cho Bộ Năng lượng Mỹ cùng một phần bổ sung như phí chênh lệch ở giai đoạn sau.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từng sử dụng SPR sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022 khiến giá dầu tăng mạnh. Theo ước tính của Bộ Năng lượng Mỹ, kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia hiện còn khoảng 415 triệu thùng mức thấp nhất kể từ giữa thập niên 1980.