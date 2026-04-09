Iran cảnh báo cứng rắn trước đàm phán với Mỹ, 15 tàu được qua eo Hormuz mỗi ngày

Thứ Năm, 21:59, 09/04/2026
VOV.VN - Trước thềm đàm phán với Mỹ vào cuối tuần này, giới chức Iran liên tục đưa ra thông điệp cảnh báo cứng rắn liên quan xung đột. Trong đó, Tehran khẳng định lệnh ngừng bắn phải bao gồm cả chiến trường Lebanon, điều mà Israel cũng như như Mỹ đã bác bỏ.

Trong tuyên bố mới nhất hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo việc Israel tấn công Lebanon là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn, khiến cho các cuộc đàm phán tới đây với Mỹ trở nên vô nghĩa. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ Lebanon cùng toàn thể trục kháng chiến là đồng minh của Iran và một phần không tách rời của ngừng bắn. Các hành vi vi phạm ngừng bắn sẽ bị giáng trả không khoan nhượng.

Cảnh báo của các nhà lãnh đạo Iran đưa ra trong bối quân đội Israel vừa tiến hành chiến dịch không kích đẫu máu nhất kể từ đầu xung đột vào Lebanon hôm 8/4, sau khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố và phát huy hiệu lực. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 300 người chết và khoảng 1.000 người bị thương. Hầu hết nạn nhân ở khu vực thủ đô Beirut.

Ảnh minh họa: Getty-images

Về tình hình eo biển Hormuz, một trong những trọng tâm trong thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran, phân tích dữ liệu hàng hải vừa công bố cho biết, trong 24h ngừng bắn đầu tiên, chỉ có 1 tàu chở dầu và 5 tàu chở hàng rời được lưu thông qua eo Hormuz. Con số này tương đương những ngày trước ngừng bắn và kém xa con số 140 tàu đi qua eo Hormuz giai đoạn trước xung đột.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một quan chức cấp cao Iran giấu tên hôm nay cho biết, trong thời gian ngừng bắn, Iran sẽ cho phép tối đa 15 tàu lưu thông qua eo Hormuz mỗi ngày. Phản ứng về vụ việc này, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến kiêm lãnh đạo tập đoàn dầu khí nhà nước UAE ADNOC, ông Sultan Al Jaber hôm nay yêu cầu Iran lập tức mở lại eo Hormuz một cách vô điều kiện theo đúng tinh thần thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần vừa đạt được với Mỹ.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz, yêu cầu Mỹ chấm dứt “gây hấn”
VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ cho phép tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz theo các quy chuẩn và luật pháp quốc tế, với điều kiện Mỹ chấm dứt “các hành động gây hấn” tại Trung Đông và Israel ngừng tấn công Lebanon.

Mỹ đạt được gì sau 5 tuần không kích Iran?
VOV.VN - Sau hơn 5 tuần giao tranh, chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran chưa đạt được các mục tiêu cốt lõi, trong khi căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực Vùng Vịnh lại gia tăng.

Ông Trump cảnh báo tung đòn "mạnh chưa từng có" nếu đàm phán với Iran thất bại
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố duy trì toàn bộ lực lượng quân sự quanh Iran cho đến khi đạt thỏa thuận đầy đủ, đồng thời cảnh báo Washington sẽ hành động mạnh chưa từng có nếu đàm phán thất bại.

