Iran cảnh báo cứng rắn trước đàm phán với Mỹ, 15 tàu được qua eo Hormuz mỗi ngày

Trong tuyên bố mới nhất hôm nay, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo việc Israel tấn công Lebanon là sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn, khiến cho các cuộc đàm phán tới đây với Mỹ trở nên vô nghĩa. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ Lebanon cùng toàn thể trục kháng chiến là đồng minh của Iran và một phần không tách rời của ngừng bắn. Các hành vi vi phạm ngừng bắn sẽ bị giáng trả không khoan nhượng.

Cảnh báo của các nhà lãnh đạo Iran đưa ra trong bối quân đội Israel vừa tiến hành chiến dịch không kích đẫu máu nhất kể từ đầu xung đột vào Lebanon hôm 8/4, sau khi lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran được công bố và phát huy hiệu lực. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 300 người chết và khoảng 1.000 người bị thương. Hầu hết nạn nhân ở khu vực thủ đô Beirut.

Về tình hình eo biển Hormuz, một trong những trọng tâm trong thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran, phân tích dữ liệu hàng hải vừa công bố cho biết, trong 24h ngừng bắn đầu tiên, chỉ có 1 tàu chở dầu và 5 tàu chở hàng rời được lưu thông qua eo Hormuz. Con số này tương đương những ngày trước ngừng bắn và kém xa con số 140 tàu đi qua eo Hormuz giai đoạn trước xung đột.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một quan chức cấp cao Iran giấu tên hôm nay cho biết, trong thời gian ngừng bắn, Iran sẽ cho phép tối đa 15 tàu lưu thông qua eo Hormuz mỗi ngày. Phản ứng về vụ việc này, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến kiêm lãnh đạo tập đoàn dầu khí nhà nước UAE ADNOC, ông Sultan Al Jaber hôm nay yêu cầu Iran lập tức mở lại eo Hormuz một cách vô điều kiện theo đúng tinh thần thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần vừa đạt được với Mỹ.