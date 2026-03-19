Iran cảnh báo đáp trả tương xứng sau các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo cấp cao

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel, cho rằng những hành động này phản ánh một “sự sụp đổ” trong quan hệ quốc tế.

Ông khẳng định các vụ ám sát do Mỹ và Israel thực hiện sẽ không thể làm sụp đổ “cấu trúc chính trị vững mạnh” của Tehran.

“Tôi không hiểu vì sao phía Mỹ và Israel vẫn chưa nhận thức được điều này: Cộng hòa Hồi giáo Iran có một cấu trúc chính trị vững chắc, với các thể chế chính trị, kinh tế và xã hội được thiết lập đầy đủ. Sự hiện diện hay vắng mặt của một cá nhân không ảnh hưởng đến cấu trúc này”, ông Araghchi nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Al Jazeera.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh đạo cấp cao Iran. Ảnh: Reuters

Làn sóng phẫn nộ của Tehran bùng phát sau khi các cuộc không kích của Israel được cho là đã khiến hàng loạt nhân vật chủ chốt của Iran thiệt mạng, trong đó có Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani, Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib và Tư lệnh lực lượng Basij Gholam Reza Soleimani.

Chính quyền Iran ngay lập tức tuyên bố sẽ có hành động đáp trả. Lãnh đạo tối cao mới của nước này, Mojtaba Khamenei, bày tỏ “nỗi đau sâu sắc” trước cái chết của ông Larijani, đồng thời phát đi thông điệp cứng rắn về khả năng trả đũa quân sự. Trong tuyên bố, ông nhấn mạnh “việc đổ máu những con người như vậy dưới gốc cây hùng mạnh của hệ thống Hồi giáo chỉ khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn” và cảnh báo “mọi giọt máu đều sẽ được đòi lại bằng sự trừng phạt thích đáng”.

Trong những ngày qua, quân đội Iran đã triển khai các đòn tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự và nhà máy lọc dầu tại khu vực Vùng Vịnh, sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch phối hợp nhằm vào nước này từ cuối tháng 2. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, đặc biệt trong bối cảnh khu vực vốn đã chất chứa nhiều điểm nóng địa chính trị.

Ngoại trưởng Araghchi kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel phải chịu trách nhiệm, đồng thời cảnh báo rằng việc “bình thường hóa các phương thức bạo lực” sẽ dẫn tới những hệ quả khó lường.

“Với mỗi hành động, luôn tồn tại một phản ứng tương xứng”, ông nhấn mạnh, trong một thông điệp mang hàm ý rõ ràng về nguy cơ leo thang.

Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công đang diễn ra, đồng thời kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân mới. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin đang nỗ lực tìm kiếm “điểm đồng thuận xuyên Đại Tây Dương”, khẳng định vẫn chia sẻ các mục tiêu quan trọng với Mỹ, song cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thẳng thắn bày tỏ những khác biệt lợi ích trong quan hệ đối tác.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại công khai chỉ trích các đồng minh NATO vì không sẵn sàng tham gia hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết phần lớn các nước đồng minh “không muốn dính líu” đến chiến dịch chống lại Iran, dù theo ông, họ đều đồng thuận rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.