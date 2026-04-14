Iran cảnh báo “đòn đáp trả toàn cầu” nếu bị phong tỏa cảng

Bộ Ngoại giao Iran cho biết, trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Araghchi nhấn mạnh “thiện chí của Iran trong việc chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn” với Mỹ, song cho rằng tiến trình đàm phán chưa đạt kết quả do “sự tiếp diễn cách tiếp cận mang tính vụ lợi từ phía Washington”. Ông cũng đề cập các cuộc đàm phán diễn ra tại Pakistan vào cuối tuần qua đã không tạo được đột phá.

Trong cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Qatar, ông Araghchi khẳng định Tehran “đã tham gia tiến trình ngoại giao một cách có trách nhiệm”, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như duy trì hòa bình và an ninh khu vực.

Ở một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cùng ngày cảnh báo trên mạng xã hội rằng bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm phong tỏa các cảng của Iran có thể kéo theo những hệ lụy mang tính trả đũa, ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu.