Iran cảnh báo “đòn đáp trả toàn cầu” nếu bị phong tỏa cảng

Thứ Ba, 06:01, 14/04/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 13/4 đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia và Qatar nhằm thảo luận về những gì Tehran gọi là “rủi ro từ các hành động khiêu khích của Mỹ”, đặc biệt liên quan đến khả năng phong tỏa các cảng của Iran.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết, trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Araghchi nhấn mạnh “thiện chí của Iran trong việc chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn” với Mỹ, song cho rằng tiến trình đàm phán chưa đạt kết quả do “sự tiếp diễn cách tiếp cận mang tính vụ lợi từ phía Washington”. Ông cũng đề cập các cuộc đàm phán diễn ra tại Pakistan vào cuối tuần qua đã không tạo được đột phá.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Trong cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Qatar, ông Araghchi khẳng định Tehran “đã tham gia tiến trình ngoại giao một cách có trách nhiệm”, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như duy trì hòa bình và an ninh khu vực.

Ở một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, cùng ngày cảnh báo trên mạng xã hội rằng bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm phong tỏa các cảng của Iran có thể kéo theo những hệ lụy mang tính trả đũa, ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu.

Đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ: Nguy cơ phong tỏa Hormuz và đối đầu leo thang

VOV.VN - Các cuộc đàm phán “quyết định” giữa Mỹ và Iran đã nhanh chóng đổ vỡ sau chưa đầy 24 giờ, phơi bày những bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân và kiểm soát eo biển Hormuz. Khi Washington giữ lập trường cứng rắn và Tehran không nhượng bộ, nguy cơ căng thẳng leo thang đang trở thành kịch bản hiện hữu.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Bất đồng chưa được hóa giải, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran chao đảo
VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang đứng trước nhiều thách thức khi căng thẳng tại Lebanon gia tăng và tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Hai "điểm nóng" này không chỉ phản ánh những bất đồng sâu sắc giữa các bên mà còn khiến tiến trình đàm phán hòa bình trở nên mong manh.

Iran đưa ra “cơ sở khả thi”, Mỹ xúc tiến đàm phán chấm dứt xung đột
Iran đưa ra "cơ sở khả thi", Mỹ xúc tiến đàm phán chấm dứt xung đột

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 7/4 cho biết, Iran đã đưa ra "một cơ sở khả thi để đàm phán".

Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần
Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ cho phép việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong hai tuần tới, dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang nước này. 

