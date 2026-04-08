Iran đưa ra “cơ sở khả thi”, Mỹ xúc tiến đàm phán chấm dứt xung đột

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nêu rõ: "Hầu hết các điểm bất đồng trước đây giữa Mỹ và Iran đã được thu hẹp, tuy nhiên cần thêm hai tuần để hoàn tất và triển khai thỏa thuận".

Theo các quan chức Mỹ, chính quyền Washington đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran trong những ngày tới, hướng tới một thỏa thuận dài hạn nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Hiện đang có các cuộc thảo luận về khả năng đàm phán trực tiếp, nhưng chưa có quyết định cuối cùng cho đến khi được Tổng thống hoặc Nhà Trắng chính thức công bố”.

Các quan chức Mỹ tiết lộ cuộc gặp có thể diễn ra tại Islamabad, với sự tham gia của các bên trung gian từ Pakistan. Khả năng này được đánh giá là ngày càng rõ ràng hơn sau khi Mỹ và Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Dự kiến, phái đoàn Mỹ sẽ có sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff, ông Jared Kushner và Phó Tổng thống JD Vance. Hiện ông Vance đang trong chuyến thăm Hungary và có thể điều chỉnh lịch trình để tham dự các cuộc đàm phán nếu cần thiết.