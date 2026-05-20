Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh ra ngoài khu vực nếu Mỹ và Israel lại gây hấn

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nêu rõ nếu hành vi gây hấn của Mỹ và Israel tái diễn, chiến tranh sẽ mở rộng vượt ngoài phạm vi khu vực. Đòn giáng trả hủy diệt của Iran sẽ khiến “kẻ thù bị nghiền nát” ở những nơi không thể ngờ tới. IRGC đồng thời khẳng định lực lượng này vẫn chưa bung hết sức mạnh, trong khi đối phương, là “hai đạo quân đắt đỏ nhất thế giới”, đã dốc toàn lực tấn công trong suốt 6 tuần chiến sự vừa qua.

Một ngày trước tuyên bố của IRGC, người phát ngôn quân đội Iran, ông Mohammad Akraminia ngày 20/5 cũng cảnh báo Tehran sẽ mở ra các mặt trận mới với những khí tài và phương thức tác chiến mới, nếu xung đột tái phát.

Các cảnh báo của Iran được đưa ra trong bối cả Mỹ và Israel cùng liên tục “bắn tín hiệu” về khả năng mở lại cuộc chiến, do biện pháp ngoại giao bế tắc. Theo kênh số 12 của Israel, giới lãnh đạo chính trị nước này tin rằng xung đột sắp sửa tái phát và Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Mỹ mở cuộc tấn công mới vào Iran.

Khói bốc lên sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: AP

Nguồn tin cho biết trong đêm 18, rạng sáng ngày 19/5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các quan chức an ninh hàng đầu Israel, đã tiến hành cuộc họp kéo dài gần 5 giờ, nhằm thảo luận các bước chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh tái diễn. Cuộc họp được tiến hành sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn lại đòn tấn công vào Iran được lên kế hoạch thực hiện trong ngày 19/5. Giới chức Israel tin rằng việc thông báo hoãn lại kế hoạch tấn công cho thấy Tổng thống Trump đang còn rất ít sự lựa chọn với Iran, ngoài biện pháp quân sự.

Về nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan, truyền thông Iran và khu vực cho biết, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi sáng nay đã trở lại Tehran, chỉ hơn một ngày sau khi ông Naqvi từ Iran trở về Pakistan để tham vấn lãnh đạo chính phủ nước này về kết quả các cuộc thảo luận đã tiến hành tại Tehran từ ngày 16 đến 18/5. Đây lần thứ 3 trong hơn một tháng qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán. Chuyến thăm đầu tiên diễn ra trung tuần tháng 4, khi ông Naqvi tháp tùng Thống tướng Asim Munir đến Tehran trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Tuy nhiên, lịch trình các cuộc gặp gỡ mới của Naqvi tại Iran, chưa được công bố.