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Iran cảnh báo Mỹ sau thỏa thuận ngừng bắn

Thứ Năm, 05:41, 25/06/2026
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VOV.VN - Iran ngày 24/6 cáo buộc Mỹ phát đi những tín hiệu trái chiều liên quan đến bản ghi nhớ (MOU) nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước, đồng thời cho rằng các phát biểu từ Washington có thể làm gia tăng sự mất lòng tin vốn đã tồn tại trong dư luận Iran.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng giới lãnh đạo Mỹ chưa từng thể hiện sự chân thành với phía Iran. “Mặc dù có nhiều lý do để nghi ngờ, Iran vẫn tham gia tiến trình ngoại giao với thiện chí và ký kết biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột”, ông Baghaei viết.

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Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Theo ông Baghaei, các tuyên bố mâu thuẫn từ phía giới chức Mỹ liên quan đến bản ghi nhớ sẽ không góp phần củng cố lòng tin của phía Iran, mà ngược lại chỉ làm gợi nhớ những lần Washington không thực hiện cam kết trong quá khứ. Ông nhấn mạnh rằng người dân Iran hiểu rõ việc ký kết một thỏa thuận không có nghĩa là sự đối đầu và thù địch sẽ chấm dứt hoàn toàn. Vì vậy, Tehran sẽ thận trọng trong mọi bước đi tiếp theo, dựa trên những kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ qua, đặc biệt là các diễn biến xảy ra trong khoảng một năm rưỡi gần đây.

Quan chức Iran cũng nhắc lại nguyên tắc “cam kết đổi lấy cam kết”, theo đó mọi nghĩa vụ trong biên bản ghi nhớ phải được thực hiện trên cơ sở có qua có lại giữa hai bên.

“Phía Mỹ cần ghi nhớ rằng nguyên tắc ‘cam kết đổi lấy cam kết’ đòi hỏi việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tương ứng và tránh những cách diễn giải hoàn toàn trái ngược với nội dung được nêu rõ trong bản ghi nhớ”, ông Baghaei khẳng định.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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