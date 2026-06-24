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Iran coi thỏa thuận song phương là tuyên bố thất bại của Mỹ

Thứ Tư, 22:27, 24/06/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội - theo đường lối cứng rắn kiêm nhà đàm phán chủ chốt của Iran - ông Bagher Ghalibaf, cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran nhằm chấm dứt chiến tranh là “tuyên bố thất bại của Mỹ”, theo một bài tin tức trên báo chí.

Tờ The Times of Israel trích dẫn lời ông Ghalibaf phát biểu trên truyền hình Iran như sau: “Thỏa thuận Islamabad không phải là kết quả của áp lực và sự cưỡng ép, mà là kết quả của sự kháng cự và uy quyền của dân tộc Iran dũng cảm”.

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Mỹ và Iran tiếp tục đấu trí và đấu chữ. Ảnh: Reuters.

Bài báo trích dẫn thêm lời của Chủ tịch Quốc hội Iran: “Đó là lý do tại sao, bản ghi nhớ Islamabad trở thành tuyên bố thất bại của Mỹ”.

Trong khi đó, Fox News đưa tin, Tổng thống Donald Trump hôm 24/6 cho biết trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã thông báo với Mỹ là họ sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản phí quá cảnh, phí bảo hiểm và các loại phí khác đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đồng thời ông Trump dọa: “Nếu đây là thông tin sai lệch, các cuộc đàm phán sẽ chấm dứt ngay lập tức!”.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng tiết lộ cách Mỹ dùng tiền của Iran để mua lương thực cho Iran: “Mỹ không hề đưa tiền cho Iran, cũng không chuyển tiền từ nguồn của họ cho Iran. Chúng tôi sẽ chuyển một phần tiền của họ, số tiền hoàn toàn do chúng tôi kiểm soát, cho nông dân và chủ trang trại của chúng tôi để mua ngô, lúa mì, đậu nành và nhiều loại nông sản khác. Iran đang rất cần lương thực, và chúng tôi sẽ mua lương thực cho họ hoàn toàn từ Mỹ”.

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Iran ra điều kiện với Mỹ về việc thảo luận quyền tiếp cận địa điểm hạt nhân

VOV.VN - Iran sẽ chỉ giải quyết cho Mỹ các vấn đề liên quan đến tiếp cận địa điểm hạt nhân bị tấn công và vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ và sau các bước thực tiễn để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết hôm 24/6.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
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