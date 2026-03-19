Mỹ và Israel theo đuổi mục tiêu khác nhau trong cuộc chiến với Iran

Thứ Năm, 05:27, 19/03/2026
VOV.VN - Truyền thông Israel dẫn nguồn tin Mỹ hôm qua (18/3) khẳng định hai quốc gia đồng minh này đang theo đuổi những mục tiêu khác nhau trong cuộc chiến đang tiến hành chống Iran.

Theo báo chí Israel, trang tin Axios ngày 18/3 dẫn lời các quan chức Mỹ khẳng định rằng Mỹ và Israel đang có sự phối hợp và trao đổi chặt chẽ trong cuộc chiến đang tiến hành chống Iran từ ngày 28/2. Tuy nhiên, mục tiêu hướng đến của hai bên lại có sự khác biệt. Theo đó, Mỹ tập trung vào các mục tiêu quân sự của Iran, trong khi Israel lại chú trọng hoạt động ám sát và tạo điều kiện cho người Iran nổi dậy lật đổ chính quyền.         

my va israel theo duoi muc tieu khac nhau trong cuoc chien voi iran hinh anh 1
Biểu tình chống Israel và Mỹ ở Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran ngày 28/2 vừa qua, hơn 8 tháng sau khi tiến hành một cuộc chiến khác nhằm vào quốc gia Hồi giáo này hồi tháng 6/2025. Chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel đã hạ sát nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran, trong đó có Đại giáo chủ Ali Khamenei và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani. Tổng thương vong do xung đột tại Iran đã lên tới hơn 20.000 người, trong đó gần 1.400 người thiệt mạng và hơn 17.000 người bị thương. Chiến sự cũng khiến hơn 3,2 triệu người Iran phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, hàng chục nghìn công trình dân sự bị phá hủy hoặc hư hại.

Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Israel cùng hơn 10 quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ. Tehran cũng tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng của thế giới, gây căng thẳng nghiêm trọng cho nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Một báo của Chương trình Lương thực thế giới thuộc Liên hợp quốc đầu tuần này cảnh báo, nếu chiến tranh Iran kéo dài đến tháng 6/2026, thế giới sẽ có thêm khoảng 45 triệu người đối mặt nạn đói trầm trọng.

Bá Thi/VOV-Cairo
