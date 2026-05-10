Iran cảnh báo sẽ tấn công dữ dội nếu tàu thuyền bị gây hấn

Chủ Nhật, 05:25, 10/05/2026
VOV.VN - Quân đội Iran cảnh báo sẽ tiến hành một “cuộc tấn công mạnh nhằm vào các tài sản của Mỹ tại Trung Đông” nếu các tàu thuyền của Iran bị “gây hấn”.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì hoạt động phong tỏa các tàu Iran tại eo biển Hormuz, sau khi Tehran tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này. Hôm 8/5, một tiêm kích Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, được cho là đang tìm cách phá vòng phong tỏa.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. Ảnh: CENTCOM/Reuters

Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng “bất kỳ hành động gây hấn nào” nhằm vào các tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn tới “một cuộc tấn công mạnh nhằm vào một trong những trung tâm của Mỹ trong khu vực”.

Trong khi đó, Lực lượng Không quân Vũ trụ của IRGC cảnh báo rằng “các tên lửa và máy bay không người lái đã khóa mục tiêu nhằm vào đối phương”.

“Chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa”, lực lượng này tuyên bố.

Kiều Anh/VOV.VN
Mỹ chờ phản hồi của Iran giữa lúc căng thẳng tại Hormuz leo thang

VOV.VN - Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất.

Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Mỹ-Iran vào thế đối đầu mới ở eo biển Hormuz?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran về đề xuất liên quan đến chấm dứt xung đột, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn, rằng Iran sẽ hứng cuộc tấn công quân sự nếu đe dọa Mỹ.

Ảnh vệ tinh hé lộ bất thường gần “huyết mạch dầu mỏ” của Iran

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh trong tuần này ghi nhận vệt nghi dầu tràn rộng khoảng 45 km2 gần đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu tới 90% dầu mỏ của Iran.

