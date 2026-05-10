Iran cảnh báo sẽ tấn công dữ dội nếu tàu thuyền bị gây hấn

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì hoạt động phong tỏa các tàu Iran tại eo biển Hormuz, sau khi Tehran tuyên bố kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này. Hôm 8/5, một tiêm kích Mỹ đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, được cho là đang tìm cách phá vòng phong tỏa.

Lực lượng Mỹ tuần tra gần tàu chở hàng M/V Touska mang cờ Iran. Ảnh: CENTCOM/Reuters

Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng “bất kỳ hành động gây hấn nào” nhằm vào các tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn tới “một cuộc tấn công mạnh nhằm vào một trong những trung tâm của Mỹ trong khu vực”.

Trong khi đó, Lực lượng Không quân Vũ trụ của IRGC cảnh báo rằng “các tên lửa và máy bay không người lái đã khóa mục tiêu nhằm vào đối phương”.

“Chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa”, lực lượng này tuyên bố.