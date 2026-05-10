Nóng thế giới ngày 10/5: Mỹ và Iran tiếp tục đấu hỏa lực bất chấp lệnh ngừng bắn

Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu hỏa lực, Tehran ví eo Hormuz như “bom nguyên tử”: Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo Hormuz và các vùng biển lân cận, khi lực lượng Mỹ và Iran hôm 8/5 qua tiếp tục đối đầu hỏa lực, lần thứ 2 trong 2 ngày liên tiếp. Nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh giữa 2 bên được cho là đang rất cận kề.

Nhiều tòa nhà tại Iran bị phá hủy do giao tranh. Ảnh: AP

Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc đụng độ nhỏ lẻ đã xảy ra giữa lực lượng vũ trang Iran và hải quân Mỹ ở khu vực eo Hormuz trong ngày 8/5. Hãng thông tấn Fars khẳng định đây là ngày thứ 2 liên tiếp nổ ra giao tranh tại eo Hormuz giữa hải quân Iran và lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc giao tranh mới không được đề cập. Cho đến đêm qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Tình báo Mỹ: Ông Mojtaba Khamenei trực tiếp chỉ đạo chiến lược tác chiến của Iran: Tình báo Mỹ cho rằng lãnh đạo tối cao mới của Iran đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tác chiến cùng các quan chức cấp cao của Tehran.

Các báo cáo cho thấy cơ cấu quyền lực thực sự trong bộ máy lãnh đạo Iran hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, giới tình báo Mỹ cho rằng ông Mojtaba Khamenei nhiều khả năng đang tham gia chỉ đạo cách thức Iran tiến hành các hoạt động quân sự cũng như việc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Ông Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương trong một cuộc tấn công hồi đầu chiến sự, vụ việc được cho là đã khiến cha ông cùng một số lãnh đạo quân sự cấp cao Iran thiệt mạng.

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz: Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trong thông điệp phát trên sóng vô tuyến, phía Iran tuyên bố đôi khi họ cần “dạy cho người Mỹ một bài học”. “Chúng tôi khuyến cáo các tàu giữ khoảng cách tối thiểu 16km với tàu chiến để đảm bảo an toàn, bởi đôi khi chúng tôi cần dạy cho người Mỹ một bài học bằng “tên lửa và máy bay không người lái", phía Iran nêu rõ. Cảnh báo của Iran được phát trên kênh VHF 16 — tần số vô tuyến quốc tế thường được sử dụng cho các liên lạc khẩn cấp hàng hải.

Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran: Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/5 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân và công ty, bao gồm 2 thực thể tại Trung Quốc và 3 ở Hồng Kông (Trung Quốc) với cáo buộc hỗ trợ chương trình máy bay không người lái quân sự của Iran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các cá nhân và doanh nghiệp bị trừng phạt đã tham gia hỗ trợ quân đội Iran mua sắm vũ khí và các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất máy bay không người lái Shahed, loại UAV mà Iran sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quân sự và bị phương Tây cáo buộc cung cấp cho các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Nga và UAE trao đổi về tình hình quanh eo biển Hormuz: Ngày 8/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã thảo luận về tình hình xung quanh Eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết duy trì đối thoại, tránh leo thang xung đột và thúc đẩy giải pháp ổn định, lâu dài dựa trên luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã trao đổi về tình hình Eo biển Hormuz, bao gồm các thảo luận liên quan trong khuôn khổ Liên hợp quốc.

Mỹ chờ phản hồi cuối cùng từ Iran, cảnh báo nối lại chiến dịch ở Hormuz: Tổng thống Donald Trump cho biết nước này sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran liên quan đến đề xuất của Washington nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận liệu Tehran có đang cố tình kéo dài tiến trình đàm phán hay không.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, khi được hỏi liệu Mỹ đã nhận được phản hồi từ Iran hay chưa, ông Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ nhận được phản hồi từ họ vào tối nay”. Khi được hỏi thêm liệu ông có cho rằng Iran đang trì hoãn các cuộc đàm phán hay không, ông Trump nói thêm: “Chúng ta sẽ sớm biết thôi”.

Ảnh vệ tinh hé lộ bất thường gần “huyết mạch dầu mỏ” của Iran: Hình ảnh vệ tinh trong tuần này ghi nhận vệt nghi dầu tràn rộng khoảng 45 km2 gần đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu tới 90% dầu mỏ của Iran.

Theo hình ảnh do các vệ tinh Sentinel-1, Sentinel-2 và Sentinel-3 của Copernicus ghi nhận trong các ngày từ 6-8/5, vệt nghi dầu tràn xuất hiện dưới dạng lớp màng màu xám và trắng, bao phủ vùng biển phía Tây đảo Kharg dài khoảng 8 km. Ông Leon Moreland, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Giám sát xung đột và môi trường, cho biết vệt loang “có đặc điểm trực quan phù hợp với dầu”, đồng thời ước tính diện tích bị ảnh hưởng vào khoảng 45 km2.

Ảnh vệ tinh cho thấy vệt nghi dầu tràn rộng hàng chục km2 gần đảo Kharg của Iran ngày 6/5/2026. Ảnh: Copernicus Sentinel-2/Reuters

Chính quyền Mỹ kháng cáo phán quyết của Toà án về mức thuế toàn cầu 10%: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã kháng cáo phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ liên quan tới mức thuế toàn cầu 10%, mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về chính sách thương mại cứng rắn của Nhà Trắng.

Trước đó một ngày, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 2-1 cho rằng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 không được thiết kế để xử lý tình trạng thâm hụt thương mại thông thường, trong đó Mỹ nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Theo tòa án, chính quyền của ông Trump đã viện dẫn không phù hợp điều luật này để áp mức thuế 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu hồi tháng 2. Tuy nhiên, phán quyết hiện chỉ áp dụng đối với ba nguyên đơn đã khởi kiện, gồm hai doanh nghiệp nhỏ và bang Washington.

Thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn thắp hy vọng hạ nhiệt xung đột Nga – Ukraine: Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối thoại ngoại giao vẫn đang được duy trì.

Thông báo về lệnh ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 8/5 trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông Trump, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 đến 11/5 và bao gồm việc đình chỉ các hoạt động quân sự cũng như trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi bên. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đề xuất này do chính ông trực tiếp đưa ra và đã nhận được sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.