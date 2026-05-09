Mỹ chờ phản hồi của Iran giữa lúc căng thẳng tại Hormuz leo thang

Căng thẳng gia tăng sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo quân đội Mỹ đã bắn vào hai tàu chở dầu treo cờ Iran bị cho là cố vượt lệnh phong tỏa hàng hải của Washington tại vịnh Oman khiến các phương tiện này mất khả năng di chuyển và không thể cập cảng Iran.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Cùng lúc, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phát cảnh báo qua hệ thống vô tuyến hàng hải, yêu cầu tàu thuyền tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố Iran có thể “dạy cho người Mỹ một bài học bằng tên lửa và máy bay không người lái”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 8/5 cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và khẳng định Tehran sẵn sàng đáp trả nếu tiếp tục bị gây sức ép quân sự.

“Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng phòng vệ Iran đã đáp trả mạnh mẽ và đẩy lùi các hành động gây hấn. Dù lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì trên danh nghĩa, các lực lượng vũ trang Iran vẫn theo dõi sát mọi diễn biến. Nếu cần thiết, Iran sẽ sử dụng toàn bộ năng lực để đáp trả”, ông Baghaei tuyên bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố “người Iran không bao giờ khuất phục trước sức ép”, giữa lúc Tehran tiếp tục siết kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang chờ phản hồi chính thức từ Iran và hy vọng đây sẽ là cơ sở để hai bên bước vào tiến trình đàm phán nghiêm túc.

“Việc Iran tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế giới cần phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nếu một tuyến đường thủy quốc tế bị kiểm soát theo cách như vậy. Hiện Mỹ vẫn đang chờ phản hồi từ Tehran đối với đề xuất mới nhất. Tôi hy vọng đó sẽ là một đề nghị nghiêm túc để hai bên có thể tiến tới đàm phán thực chất”, ông Rubio cho hay.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, song cảnh báo Mỹ có nhiều lựa chọn nếu đàm phán thất bại.

Theo truyền thông Mỹ, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan, tập trung vào chương trình hạt nhân Iran, an ninh tại eo biển Hormuz và khả năng hạ nhiệt căng thẳng quân sự. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định bất đồng về dỡ bỏ trừng phạt, kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược và vấn đề hạt nhân vẫn là những rào cản lớn, khiến triển vọng hòa dịu tại Trung Đông tiếp tục mong manh.