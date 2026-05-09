中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ chờ phản hồi của Iran giữa lúc căng thẳng tại Hormuz leo thang

Thứ Bảy, 17:09, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất.

Căng thẳng gia tăng sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo quân đội Mỹ đã bắn vào hai tàu chở dầu treo cờ Iran bị cho là cố vượt lệnh phong tỏa hàng hải của Washington tại vịnh Oman khiến các phương tiện này mất khả năng di chuyển và không thể cập cảng Iran.

my cho phan hoi cua iran giua luc cang thang tai hormuz leo thang hinh anh 1
Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

Cùng lúc, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phát cảnh báo qua hệ thống vô tuyến hàng hải, yêu cầu tàu thuyền tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố Iran có thể “dạy cho người Mỹ một bài học bằng tên lửa và máy bay không người lái”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 8/5 cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và khẳng định Tehran sẵn sàng đáp trả nếu tiếp tục bị gây sức ép quân sự.

“Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn. Lực lượng phòng vệ Iran đã đáp trả mạnh mẽ và đẩy lùi các hành động gây hấn. Dù lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì trên danh nghĩa, các lực lượng vũ trang Iran vẫn theo dõi sát mọi diễn biến. Nếu cần thiết, Iran sẽ sử dụng toàn bộ năng lực để đáp trả”, ông Baghaei tuyên bố.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố “người Iran không bao giờ khuất phục trước sức ép”, giữa lúc Tehran tiếp tục siết kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang chờ phản hồi chính thức từ Iran và hy vọng đây sẽ là cơ sở để hai bên bước vào tiến trình đàm phán nghiêm túc.

“Việc Iran tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế giới cần phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nếu một tuyến đường thủy quốc tế bị kiểm soát theo cách như vậy. Hiện Mỹ vẫn đang chờ phản hồi từ Tehran đối với đề xuất mới nhất. Tôi hy vọng đó sẽ là một đề nghị nghiêm túc để hai bên có thể tiến tới đàm phán thực chất”, ông Rubio cho hay.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, song cảnh báo Mỹ có nhiều lựa chọn nếu đàm phán thất bại.

Theo truyền thông Mỹ, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan, tập trung vào chương trình hạt nhân Iran, an ninh tại eo biển Hormuz và khả năng hạ nhiệt căng thẳng quân sự. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định bất đồng về dỡ bỏ trừng phạt, kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược và vấn đề hạt nhân vẫn là những rào cản lớn, khiến triển vọng hòa dịu tại Trung Đông tiếp tục mong manh.

Hồng Nhung/VOV1
Tổng hợp
Tag: Mỹ Iran eo biển Hormuz đàm phán Mỹ Iran chiến sự Trung Đông tàu chở dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Mỹ-Iran vào thế đối đầu mới ở eo biển Hormuz?
Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Mỹ-Iran vào thế đối đầu mới ở eo biển Hormuz?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran về đề xuất liên quan đến chấm dứt xung đột, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn, rằng Iran sẽ hứng cuộc tấn công quân sự nếu đe dọa Mỹ.

Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Mỹ-Iran vào thế đối đầu mới ở eo biển Hormuz?

Toàn cảnh quốc tế trưa 9/5: Mỹ-Iran vào thế đối đầu mới ở eo biển Hormuz?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran về đề xuất liên quan đến chấm dứt xung đột, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn, rằng Iran sẽ hứng cuộc tấn công quân sự nếu đe dọa Mỹ.

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz
Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

VOV.VN - Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

VOV.VN - Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran
Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/5 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân và công ty, bao gồm 2 thực thể tại Trung Quốc và 3 ở Hồng Kông (Trung Quốc) với cáo buộc hỗ trợ chương trình máy bay không người lái quân sự của Iran. 

Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran

Mỹ trừng phạt nhiều thực thể tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ chương trình UAV của Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/5 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân và công ty, bao gồm 2 thực thể tại Trung Quốc và 3 ở Hồng Kông (Trung Quốc) với cáo buộc hỗ trợ chương trình máy bay không người lái quân sự của Iran. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ