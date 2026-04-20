Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan giám sát các hoạt động của quân đội chính quy và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran, cho biết lực lượng nước này đã kiềm chế, không tấn công nhằm bảo đảm an toàn cho những người có mặt trên tàu.

Tàu Mỹ nổ súng chặn tàu Iran. Ảnh chụp màn hình

Theo cơ quan này, trên tàu có một số thành viên gia đình của thủy thủ đoàn, khiến lực lượng Iran gặp hạn chế trong việc triển khai biện pháp quân sự.

“Do sự hiện diện của một số người thân của thủy thủ đoàn, họ buộc phải cân nhắc để bảo vệ tính mạng và bảo đảm an toàn cho những người này”, tuyên bố cho biết.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya tuyên bố Iran sẽ có “hành động cần thiết chống lại lực lượng Mỹ” trong tương lai, nhưng không nêu chi tiết.

Trước đó, tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đã chặn và vô hiệu hóa tàu chở hàng Touska treo cờ Iran tại khu vực Vịnh Oman, với cáo buộc con tàu này vi phạm lệnh phong tỏa. Sự kiện này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp trên biển, đặc biệt khi khu vực Vịnh Oman và eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.