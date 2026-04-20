Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska

Thứ Hai, 17:22, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 20/6 tiết lộ lý do các lực lượng nước này không đáp trả lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi họ tấn công một tàu của Iran ở Vịnh Oman.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan giám sát các hoạt động của quân đội chính quy và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran, cho biết lực lượng nước này đã kiềm chế, không tấn công nhằm bảo đảm an toàn cho những người có mặt trên tàu.

quan doi iran tiet lo ly do khong dap tra vu my tan cong tau touska hinh anh 1
Tàu Mỹ nổ súng chặn tàu Iran. Ảnh chụp màn hình

Theo cơ quan này, trên tàu có một số thành viên gia đình của thủy thủ đoàn, khiến lực lượng Iran gặp hạn chế trong việc triển khai biện pháp quân sự.

“Do sự hiện diện của một số người thân của thủy thủ đoàn, họ buộc phải cân nhắc để bảo vệ tính mạng và bảo đảm an toàn cho những người này”, tuyên bố cho biết.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya tuyên bố Iran sẽ có “hành động cần thiết chống lại lực lượng Mỹ” trong tương lai, nhưng không nêu chi tiết.

Trước đó, tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đã chặn và vô hiệu hóa tàu chở hàng Touska treo cờ Iran tại khu vực Vịnh Oman, với cáo buộc con tàu này vi phạm lệnh phong tỏa. Sự kiện này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp trên biển, đặc biệt khi khu vực Vịnh Oman và eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Iran Mỹ Mỹ tấn công tàu Touska quân đội Iran thủy quân lục chiến Mỹ
Tin liên quan

Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán vòng 2 với Mỹ
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

Mỹ vội vã cố đạt một thỏa thuận hời hợt, nhiều rủi ro với Iran?
VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

Tổng thống Iran: Ưu tiên ngoại giao nhưng không thể tin tưởng Mỹ
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/4 khẳng định Tehran vẫn ưu tiên con đường ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ, song đồng thời nhấn mạnh sự cảnh giác và thiếu tin tưởng đối với Washington là “điều không thể phủ nhận” trong bối cảnh đối đầu leo thang.

