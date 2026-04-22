中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Thứ Tư, 05:45, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi phía Tehran đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ Iran đang có sự chia rẽ, đồng thời theo đề nghị từ Thống chế Pakistan Asim Munir và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. “Chúng tôi được yêu cầu tạm dừng các hoạt động tấn công nhằm tạo điều kiện để giới lãnh đạo và đại diện Iran xây dựng một đề xuất thống nhất”, ông Trump viết.

tong thong my trump gia han lenh ngung ban voi iran hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump cũng cho biết đã chỉ đạo quân đội Mỹ “tiếp tục duy trì phong tỏa và luôn trong trạng thái sẵn sàng, có khả năng ứng phó trong mọi tình huống”. Ông nói rằng thỏa thuận ngừng bắn, dự kiến ​​sẽ hết hạn trong vài giờ tới, sẽ được “gia hạn cho đến khi đề xuất của Iran được đệ trình và các cuộc thảo luận kết thúc, bằng cách này hay cách khác”.

Về phía Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì chấp thuận đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn. Ông Sharif cho biết quyết định này giúp tạo điều kiện để các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được triển khai.

“Tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Trump đã chấp thuận yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn, nhằm tạo không gian cho tiến trình ngoại giao đang diễn ra”, ông Sharif viết trên mạng xã hội X.

Ông Sharif khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một giải pháp chấm dứt xung đột một cách bền vững, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn và tiến tới đạt được thỏa thuận hòa bình trong vòng đàm phán tiếp theo tại Islamabad.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Tổng thống Mỹ Trump Mỹ Donald Trump Iran lệnh ngừng bắn gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran đàm phán Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quân đội Iran tiết lộ lý do không đáp trả vụ Mỹ tấn công tàu Touska
VOV.VN - Quân đội Iran ngày 20/6 tiết lộ lý do các lực lượng nước này không đáp trả lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi họ tấn công một tàu của Iran ở Vịnh Oman.

VOV.VN - Quân đội Iran ngày 20/6 tiết lộ lý do các lực lượng nước này không đáp trả lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ khi họ tấn công một tàu của Iran ở Vịnh Oman.

Iran nói chưa có kế hoạch đàm phán vòng 2 với Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này hiện chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ.

Hormuz dậy sóng: Iran tung hạm đội “tàu muỗi” đối đầu hải quân Mỹ

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang tăng cường sử dụng các hạm đội tàu tấn công cỡ nhỏ, tốc độ cao - thường được gọi là “hạm đội tàu muỗi” - để thể hiện sức mạnh và đe dọa hoạt động hàng hải của Washington tại khu vực.

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, Iran đang tăng cường sử dụng các hạm đội tàu tấn công cỡ nhỏ, tốc độ cao - thường được gọi là “hạm đội tàu muỗi” - để thể hiện sức mạnh và đe dọa hoạt động hàng hải của Washington tại khu vực.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ