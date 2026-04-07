Iran cảnh báo trung tâm AI của Mỹ tại Abu Dhabi “nằm trong tầm bắn tên lửa”

Iran cảnh báo có thể tấn công một trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau khi một cuộc không kích nhằm vào Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran sáng 6/4.

Một sinh viên kiểm tra thiệt hại tại một nhà thờ Hồi giáo trong khuôn viên Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran, nơi bị tấn công sáng 6/4/2026. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cuộc không kích đã gây thiệt hại cho trung tâm tính toán và cơ sở hạ tầng GPU của trường đại học, vốn đóng vai trò quan trọng đối với năng lực phát triển AI của Iran.

Hãng tin này nhấn mạnh rằng trung tâm AI “Stargate” của Mỹ tại Abu Dhabi - đang được phát triển với sự tham gia của các công ty OpenAI, Oracle và Nvidia - “nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran”.

“Iran đã xác định đây là một mục tiêu chiến lược và cho rằng có quyền đáp trả tương xứng theo các quyền hợp pháp của mình”, Tasnim cho hay.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tại Tehran cảnh báo rằng “cánh cổng địa ngục sẽ mở ra” nếu các cơ sở hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.