Nóng thế giới 7/4: Iran tuyên bố eo biển Hormuz chỉ mở cửa khi được bồi thường

Iran tuyên bố sẽ mở eo biển Hormuz nếu được bồi thường thiệt hại do xung đột. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư, cảnh báo về hành động quân sự nghiêm trọng nếu Tehran không đạt thỏa thuận hoặc không mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.

Ông Mehdi Tabatabaei, Phó phụ trách truyền thông tại văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cho biết lời lẽ trong thông điệp của ông Trump xuất phát từ “sự tuyệt vọng và giận dữ”. Ông cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ đang châm ngòi một “cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực”.

Nhiều tàu hàng vẫn phải chờ đợi do không đi qua được em biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC hôm 5/4 cũng nêu rõ, eo biển Hormuz không bao giờ có thể trở lại trạng thái như trước khi xung đột nổ ra, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel. Hải quân Lực lương Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang chuẩn bị cho việc công bố kế hoạch của Chính quyền Iran về một trật tự mới ở vịnh Ba Tư bất chấp đe dọa của Tổng thống Mỹ về đưa Iran trở lại thời kỳ đồ đá.

Tàu của Nhật Bản và Pháp đi qua được Hormuz, Hàn Quốc “sốt ruột”. Hãng vận tải biển hàng đầu Nhật Bản Mitsui O.S.K Lines cho biết, từ ngày 5/4 (theo giờ địa phương), tàu Green Sanvi của doanh nghiệp này đã đi qua được eo biển Hormuz. Đây là tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong hải trình từ Trung Đông đến Ấn Độ.

Mitusui O.S.K Lines khẳng định hàng hóa, thuyền viên và bản thân con tàu vẫn trong tình trạng an toàn, mặc dù đi qua khu vực nguy hiểm. Trước đó, tàu Sohar LNG chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của hãng này cũng đã có hải trình an toàn qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một một số tàu hàng, bao gồm cả tàu container, của Pháp đã thoát khỏi eo biển Hormuz thông qua “hành lang an toàn” của Iran, trong khi 26 tàu chở dầu và các loại hàng hóa khác của Hàn Quốc vẫn đang bị kẹt tại Vịnh Ba Tư. Hiện nay, các doanh nghiệp sở hữu 26 con tàu nêu trên đang cùng một số doanh nghiệp nước ngoài cũng có tàu bị mắc kẹt tiến hành tìm kiếm tuyến hàng hải khác để thay thế, nhưng vẫn chưa có phương án khả thi.

Ông Trump đưa ra thời hạn mới về phản ứng quân sự đối với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/4 dường như đã đặt ra một thời hạn mới cho phản ứng quân sự của Mỹ nếu Iran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội, ông viết: “Thứ Ba (7/4), 20h, giờ miền Đông!”

Thông điệp này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump nhắc lại cam kết sẽ nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, bao gồm cả các nhà máy điện, nếu Tehran không tuân thủ yêu cầu. Việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng có thể bị coi là vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Iran cảnh báo rủi ro với Mỹ sau tối hậu thư của ông Trump. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf hôm 5/4 cảnh báo rằng các hành động của Mỹ có thể khiến tình hình tại khu vực trở nên căng thẳng. Ông đưa ra nhận định này sau những tuyên bố mới của Tổng thống Trump về thời hạn Iran phải đạt thỏa thuận với Washington và mở lại eo biển Hormuz.

“Những hành động liều lĩnh có thể kéo Mỹ vào rủi ro và dẫn tới căng thẳng trong toàn khu vực”, ông Ghalibaf viết trong một bài đăng bằng tiếng Anh trên X. Ông nhấn mạnh rằng “giải pháp duy nhất là tôn trọng quyền của người dân Iran và chấm dứt các hành vi nguy hiểm”.

Mỹ - Iran và các bên trung gian xem xét thỏa thuận ngừng bắn 45 ngày. Theo nội dung được tiết lộ, các bên trung gian đang xây dựng một lộ trình hai giai đoạn. Giai đoạn đầu dự kiến là một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày, trong khoảng thời gian này, các bên sẽ tiếp tục thương lượng nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Nếu cần thêm thời gian, lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn để duy trì đà đối thoại. Giai đoạn thứ hai sẽ hướng tới một thỏa thuận toàn diện nhằm chính thức khép lại xung đột.

Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đa phương nhằm thiết lập nền tảng cho một giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, dựa trên thông tin từ bốn quan chức am hiểu tiến trình đàm phán tại Mỹ, Israel và khu vực.

Iran tiết lộ phản hồi về các đề xuất ngừng bắn gần đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đã đưa ra một bộ yêu cầu dựa trên lợi ích quốc gia và đã chuyển qua các kênh trung gian. Ông cũng cho biết các đề xuất trước đó từ Mỹ, bao gồm kế hoạch 15 điểm, đã bị Iran bác bỏ vì bị coi là “đòi hỏi quá đáng”.

Ông Esmaeil Baghaei nhấn mạnh, các cuộc đàm phán "không thể song hành với tối hậu thư hay các lời đe dọa sử dụng hành vi bị coi là tội ác chiến tranh".

“Iran không ngần ngại nêu rõ những yêu cầu mà chúng tôi cho là chính đáng. Điều đó không nên bị hiểu là dấu hiệu của sự nhượng bộ, mà là biểu hiện của sự tự tin trong việc bảo vệ lập trường của mình. Chúng tôi đã xây dựng các phương án phản hồi của riêng mình và sẽ công bố chi tiết vào thời điểm thích hợp”, ông Baghaei trả lời câu hỏi về các nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ.

Người đứng đầu cơ quan tình báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Majid Khademi. Ảnh: X

Lãnh đạo tình báo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Iran ngày 6/4 đưa tin người đứng đầu cơ quan tình báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Majid Khademi đã thiệt mạng trong một vụ tấn công.

Ngay sau đó, Israel thừa nhận nước này đứng sau vụ hạ sát người đứng đầu cơ quan tình báo của IRGC. “Giới lãnh đạo Iran hiện phải sống trong cảm giác bị nhắm mục tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng họ từng người một. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm suy yếu hạ tầng quốc gia , từng bước dẫn tới sự xói mòn và sụp đổ chế độ của Iran, cũng như năng lực thúc đẩy các hoạt động tấn công nhằm vào Nhà nước Israel", Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz ,nhấn mạnh.

Mỹ mất máy bay hơn 100 triệu USD trong chiến dịch giải cứu phi công ở Iran. Báo The Wall Street Journal ngày 6/4 dẫn dữ liệu quân sự Mỹ cho biết các máy bay được sử dụng trong chiến dịch giải cứu tại Iran và sau đó bị phá hủy có giá trị hơn 100 triệu USD mỗi chiếc.

Cụ thể, Mỹ đã triển khai dòng máy bay MC-130J trong chiến dịch tìm kiếm và giải cứu phi hành đoàn của tiêm kích F-15E bị bắn rơi, trong đó thành viên thứ hai vừa được giải cứu thành công. Một quan chức Mỹ cho biết Washington đã tự phá hủy hai chiếc MC-130J trong chiến dịch, song không tiết lộ chi tiết nguyên nhân mất máy bay.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ các “vật thể bay của đối phương” xâm nhập khu vực miền Trung nước này, đồng thời mô tả đây là một nỗ lực giải cứu “thất bại” của Mỹ. Một số hình ảnh do phía Iran công bố cho thấy xác máy bay tại hiện trường.

Hungary cáo buộc âm mưu đánh bom đường ống dẫn khí đốt trước thềm bầu cử. Bộ quốc phòng Serbia cho biết, một lượng lớn thuốc nổ, cùng với các thiết bị để chế tạo và sử dụng đã được tìm thấy gần cơ sở hạ tầng khí đốt nối liền hai nước. Tổng thống Aleksandar Vucic cho biết, 2 ba lô chứa thuốc nổ đã được tìm thấy cách đường ống dẫn khí Balkan Stream vài trăm mét, gần thị trấn Kanjiža, sát biên giới Hungary.

Ông cũng cảnh báo khối lượng thuốc nổ này có sức công phá khủng khiếp và hàng triệu người có thể đã bị cắt nguồn cung cấp khí đốt nếu thiết bị này phát nổ. Tổng thống Vucic, một đồng minh thân cận của ông Orban cho hay, Serbia sẽ tiếp tục điều tra vụ việc và thông báo cho chính quyền Hungary.

Hơn 70 người di cư mất tích sau vụ đắm tàu trên Địa Trung Hải. Ngày 5/4, một thảm kịch đã xảy ra trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Libya, khiến hơn 70 người di cư mất tích và được cho là đã thiệt mạng.

Theo báo cáo của các tổ chức phi chính phủ Mediterranea Saving Humans và Sea-Watch, vụ tai nạn xảy ra ở vùng biển quốc tế, khu vực gần bờ biển Libya, điểm nóng của các tuyến đường di cư không chính thức hướng về châu Âu.

Các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực triển khai ngay sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, nhưng hy vọng tìm thấy người sống sót đang dần cạn kiệt do điều kiện thời tiết và thời gian trôi qua. Theo báo cáo sơ bộ, có khoảng hơn 70 người hiện vẫn chưa được tìm thấy sau khi con tàu chở họ bị lật và chìm nhanh chóng.