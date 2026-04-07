Ông Trump hé lộ đề xuất từ Iran, cảnh báo giáng đòn mạnh nếu không nhượng bộ

Thứ Ba, 05:27, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nhà đàm phán Iran đã đưa ra một “đề xuất đáng kể” sau tối hậu thư mà ông đưa ra vào dịp Lễ Phục sinh, song nhấn mạnh rằng đề xuất này vẫn “chưa đủ”.

Phát biểu với báo giới bên lề sự kiện lăn trứng Phục sinh thường niên tại Nhà Trắng ngày 6/4, ông Trump nói: “Họ đã đưa ra một đề xuất, và đó là một đề xuất đáng kể, một bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ tốt”.

Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra: “Họ đang thương lượng. Họ đã có một bước tiến rất đáng kể. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra tiếp theo”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ có những hậu quả nghiêm trọng nếu Iran không chấp nhận nhượng bộ và mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

“Chúng tôi đang phá hủy đất nước đó, và tôi không muốn làm vậy, nhưng chúng tôi đang làm điều đó. Họ không muốn ‘đầu hàng’, nhưng rồi họ sẽ phải làm vậy. Nếu không, họ sẽ không còn cầu, không còn nhà máy điện, sẽ không còn gì cả”, ông Trump nói.

Ông Trump tiết lộ Mỹ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Theo đó, toàn bộ các cây cầu và nhà máy điện tại Iran có thể bị phá hủy chỉ trong thời gian rất ngắn.

“Ý tôi là phá hủy hoàn toàn trước 12 giờ đêm ngày mai. Điều đó có thể xảy ra chỉ trong khoảng 4 giờ nếu chúng tôi muốn. Nhưng chúng tôi không muốn điều đó xảy ra,” ông Trump nói.

Ông Trump cũng không loại trừ khả năng Mỹ kiểm soát nguồn dầu của Iran.

“Nếu là lựa chọn của tôi, tôi sẽ lấy dầu, bởi đó là nguồn tài nguyên có thể khai thác và họ không thể làm gì để ngăn cản”, ông nói. Tuy nhiên, ông thừa nhận người dân Mỹ có xu hướng muốn chấm dứt can dự quân sự ở nước ngoài.

Tổng thống Mỹ cho rằng nếu kiểm soát được nguồn dầu, Mỹ vừa có thể thu lợi kinh tế, vừa “chăm lo cho người dân Iran tốt hơn so với hiện tại”.

Ông Trump cho biết một thỏa thuận trong tương lai với Iran có thể dựa trên mô hình tương tự như cách Mỹ từng xử lý với Venezuela, đồng thời nhấn mạnh Iran cần từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân. Ông bày tỏ hy vọng xung đột có thể sớm kết thúc, nhưng cũng nhấn mạnh Washington có nhiều phương án khác nhau.

“Chúng tôi có thể rút đi ngay lúc này và họ sẽ mất 15 năm để khôi phục những gì đang có. Nhưng tôi muốn hoàn tất vấn đề này”, ông Trump nói.

Israel tập kích nhà máy hóa dầu lớn nhất của Iran

Israel tập kích nhà máy hóa dầu lớn nhất của Iran

VOV.VN - Tiếp tục chiến dịch tấn công không ngừng kéo dài 5 tuần vào Iran, hôm nay (6/4), không quân Israel đã tập kích cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran, làm dấy lên lo ngại Teheran có thể tiến hành các cuộc tấn công đáp trả tương tự nhằm vào hệ thống năng lượng tại Israel cùng các quốc gia đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Iran tiết lộ phản hồi về các đề xuất ngừng bắn gần đây
VOV.VN - Iran đã xây dựng lập trường và yêu cầu của mình nhằm phản hồi trước các đề xuất ngừng bắn gần đây được chuyển qua các kênh trung gian, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết hôm 6/4.

Lãnh đạo tình báo Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng
VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran ngày 6/4 đưa tin người đứng đầu cơ quan tình báo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Majid Khademi đã thiệt mạng trong một vụ tấn công.

Iran và Mỹ nhận được đề xuất ngừng bắn ngay lập tức
VOV.VN - Iran và Mỹ đã nhận được một kế hoạch nhằm chấm dứt các hành động thù địch, có thể có hiệu lực ngay trong ngày 6/4 và mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, một nguồn thạo tin tiết lộ.

